Meliá no sabe qué pasará con sus hoteles en Cuba: «Estamos siguiendo las instrucciones del Departamento de Estado»

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El máximo responsable de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, admitió públicamente que la cadena española desconoce cuál será el destino de sus hoteles en Cuba.

«No lo sé, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Estamos siguiendo las instrucciones del Departamento de Estado norteamericano», declaró con motivo de la inauguración de un nuevo establecimiento en Estepona.

Pese al sombrío panorama, Escarrer no cerró la puerta a un eventual retorno.

Preguntado sobre si Cuba tiene futuro turístico, respondió sin dudar: «Yo creo que sí, sin lugar a dudas».

Pero ese futuro, por ahora, depende enteramente de lo que decida Washington.

La confesión de Escarrer resume la situación de una empresa que, apenas seis semanas antes, se había visto obligada a abandonar la gestión de 15 hoteles en la isla bajo presión directa de Washington.

El detonante fue la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que designó al conglomerado militar cubano GAESA como entidad sancionada y fijó el 5 de junio como fecha límite para que empresas extranjeras cortaran cualquier vínculo con el grupo.

Meliá comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 3 de junio el cese inmediato de operaciones en 15 establecimientos, alegando «circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión».

Entre los hoteles abandonados figuran algunos de los más emblemáticos del turismo cubano: el Paradisus Varadero, el Paradisus Río de Oro, el Gran Hotel Bristol Habana Vieja y el Meliá Cayo Santa María, entre otros.

Tras esa salida parcial, la cadena mantiene aproximadamente 19 propiedades en Cuba no vinculadas directamente a GAESA, aunque la mayoría operan con ocupaciones mínimas o permanecen cerradas temporalmente.

En julio de 2026, solo cuatro o cinco hoteles seguían activos: el Meliá Habana, el Meliá Cohiba, el Meliá Varadero, el Meliá Las Américas y el Sol Palmeras, este último reabierto el 1 de julio tras cuatro meses de cierre.

La incertidumbre llega en el peor momento posible para el turismo cubano. En 2025, la isla recibió apenas 1,81 millones de visitantes internacionales, el registro más bajo desde 2002 —sin contar la pandemia—, lo que supone una caída del 62% respecto a los 4,7 millones de 2018.

La ocupación hotelera en Cuba cayó al 18,9% en ese año, un mínimo histórico.

La situación financiera de Meliá en la isla también es crítica. La cadena cerró el primer trimestre de 2026 al 50% de su capacidad operativa, con una ocupación media del 34,1% y una caída del 68% en su beneficio neto. Las pérdidas en Cuba durante 2024 ascendieron a 4 millones de euros.

El régimen cubano, por su parte, intentó presentar la retirada como una imposición externa.

Miguel Díaz-Canel afirmó que Meliá e Iberostar se marchaban «contra su voluntad» por las presiones de Trump, y el gobierno amenazó con demandas por incumplimiento contractual. Meliá se defiende amparándose en el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, vigente desde 1996.

La cadena española, que llegó a gestionar hasta 34 hoteles en Cuba con cerca de 14,000 habitaciones, era hasta hace poco el principal operador turístico extranjero en la isla.

Ahora sus prioridades de expansión internacional apuntan en otra dirección: Oriente Medio, Estados Unidos y Vietnam.