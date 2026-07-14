El colmo: cubanos usan una Biblia como papel higiénico en baño público

Un video publicado en Facebook por el creador de contenido cubano Alfredito Fominaya muestra el interior de un baño público en Cuba donde una Biblia es usada como sustituto del papel higiénico, una imagen que condensa de forma brutal la crisis material y moral que vive la isla bajo el comunismo.

El clip, de apenas 40 segundos, circula en redes sociales y acumula más de 11,500 reproducciones y 545 reacciones positivas.

«Es increíble que pase esto, un baño público con que se limpia la gente. Evidentemente hay una moralidad destruida cuando esto pasa», reacciona Fominaya en el video.

En la descripción de la publicación, el creador de contenido va más lejos: «Por eso estamos como estamos. Además de miseria, esto. Una nación que no tiene conciencia moral a causa de darle la espalda al Dador de la Vida, la libertad y La Prosperidad».

El hecho no ocurre en el vacío. Cuba padece una crisis crónica de escasez de papel higiénico que se arrastra desde hace décadas: la empresa estatal Prosa, única productora nacional, destina su fabricación exclusivamente al sector turístico, dejando a la población sin acceso.

En el mercado informal, un rollo puede costar hasta 1,200 pesos cubanos, más de la mitad del salario mínimo de 2,100 pesos.

Ante esa realidad, los cubanos llevan años recurriendo a periódicos viejos, libretas escolares y cualquier papel disponible como sustituto, tal como documentó la mayoría de los cubanos desde hace tiempo.

Este mes, el periodista Yosmany Mayeta registró los baños del Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba con inodoros oxidados y papel de periódico arrugado como única alternativa disponible.

Los baños públicos de La Habana, operados por jubilados que cobran un peso por orinar y tres por defecar, carecen de jabón, desinfectante, bombillos y escobas.

El ángulo religioso del video añade una capa de significado especialmente dolorosa para los cubanos creyentes.

El régimen cubano prohibió la distribución de Biblias en la isla entre 1969 y 2015, cuando se anuló esa prohibición tras 46 años de veda.

En 2026, la persecución religiosa se ha intensificado: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó 231 acciones represivas contra la libertad religiosa solo en febrero, y el Observatorio de Libertad Religiosa contabilizó 111 casos en abril, según una investigación sobre la persecución cristiana en Cuba.

Cuba ocupa el puesto 24 en la Lista Mundial de Persecución 2026 de la organización Puertas Abiertas.

Fominaya, quien combina denuncia social con fe cristiana, no es ajeno a documentar el deterioro cotidiano de la isla. El 1 de julio publicó otro video viral en el que sus hijos dormían en el suelo durante un apagón, incapaces de soportar el calor y los mosquitos.

El video de la Biblia en el baño cierra con una frase que resume el sentimiento de millones: «Que Dios bendiga mi tierra».