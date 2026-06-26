Sin paneles solares, los taxis ecomóviles de Trinidad dependen de un SEN en crisis

Los diez ecomóviles que cubren cuatro rutas urbanas en Trinidad, Sancti Spíritus, han reducido drásticamente sus viajes porque no logran completar la carga eléctrica de sus baterías, según un reporte del canal estatal CentroVisión Yayabo.

Un representante de la agencia Taxis Cuba en Trinidad reconoció abiertamente el problema: «La mayor parte del tiempo las guaguas no tienen cómo salir a trabajar. Ellas tienen que tener un remanente, es decir, tienen que guardar, para decirlo así, una carga mínima del 20 % para el cuidado de las baterías, que son muy complejas».

El umbral operativo es exigente: los vehículos deben alcanzar más del 90 % de carga antes de salir a laborar, pero el horario disponible para conectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es tan limitado que rara vez lo consiguen.

«Ellas necesitan estar cargadas a más del 90 % y no tenemos casi un horario, es decir, el horario está limitado para que ellas lleguen a tener esa carga que necesitan para salir a trabajar», admitió el directivo ante las cámaras del canal oficial.

Lo más revelador del reporte es lo que no existe: los paneles solares prometidos para Trinidad nunca llegaron al municipio. El proyecto original contemplaba una estación solar de carga en la propia sede de Taxis Cuba, inversión que el régimen nunca ejecutó.

En junio de 2024, el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila prometió «incluir los paneles solares para la carga eléctrica, para que se trate de una tecnología realmente limpia y autónoma». Dos años después, esa promesa sigue sin cumplirse.

Como solución provisional, la empresa instaló una conexión directa al SEN financiada por el Fondo de Desarrollo del Ministerio del Transporte y ejecutada por la Empresa de Servicios de Ingeniería Eléctrica (ESIE).

Es decir, los ecomóviles -presentados como alternativa al colapso del transporte convencional- dependen ahora del mismo sistema eléctrico que se cae a pedazos.

«Por eso las fallas de las guaguas en las rutas», concluyó el dirigente entrevistado.

El telón de fondo agrava todo. Sancti Spíritus suspendió en mayo todas sus rutas de transporte intermunicipal y rural por falta de diésel, dejando a los ecomóviles como el único servicio urbano activo en Trinidad. Pero tampoco ellos pueden operar con normalidad.

La crisis energética que los paraliza es histórica: el ministro de Energía Vicente de la O Levy admitió en mayo que Cuba no tenía «absolutamente nada» de fuel oil ni diésel.

En noviembre de 2025, el régimen inauguró con bombos y platillos la primera electrosolinera experimental del país en la sede de la empresa fabricante en Sancti Spíritus -con capacidad para recargar un solo microbús a la vez- pero esa infraestructura tampoco llegó a Trinidad.

Mientras tanto, el delegado del Ministerio del Transporte en Sancti Spíritus, José Lorenzo García, anunció días atrás la fabricación de 50 nuevos ecomóviles con estas palabras: «Se reanuda la fabricación de Ecomóviles para continuar aliviando la transportación de pasajeros en medio de este momento tan difícil que atraviesa el país».

Una cifra manifiestamente insuficiente para una provincia donde, según reportes de septiembre de 2025, «las personas a diario deben caminar largas distancias pues ni esperanza tienen ya de lograr trasladarse» en estos vehículos.