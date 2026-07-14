El dólar prolonga su caída en Cuba, el euro gana terreno y la MLC vuelve a caer

El mercado informal de divisas en Cuba abre este martes con un comportamiento mixto: el dólar continúa su tendencia bajista, el euro acelera su subida y la MLC cede parte de la recuperación espectacular que protagonizó el lunes.

Según el monitoreo de las tasas informales, el dólar cotiza este martes a 655 pesos cubanos (CUP), tres pesos menos que el lunes. El euro sube cinco pesos hasta los 755 CUP, mientras que la MLC retrocede 16 pesos hasta los 476 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Martes, 14 Julio, 2026 - 03:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 655 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 755 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 476 CUP

La jornada del lunes ya había mostrado movimientos divergentes entre divisas: el dólar bajó dos pesos hasta 658 CUP, el euro subió tres pesos hasta 750 CUP y la MLC protagonizó el salto más llamativo de la semana al recuperar 50 pesos en menos de 24 horas, pasando de 442 a 492 CUP.

Esa volatilidad de la MLC ha sido extrema en los últimos días. La moneda libremente convertible había caído hasta 419 CUP el sábado, rebotó a 442 el domingo y se disparó el lunes hasta 492 CUP. Este martes vuelve a ceder terreno y se sitúa en 476 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

El dólar, por su parte, acumula una caída de 40 pesos desde su máximo histórico reciente de 695 CUP, registrado el 21 de junio de 2026, apenas dos días después de que la Asamblea Nacional aprobara 176 medidas económicas que incluyen la legalización de bancos privados y la creación de un mercado digital de divisas. Paradójicamente, ese paquete de reformas disparó inicialmente la demanda de divisas en lugar de calmar el mercado.

La brecha entre la tasa oficial del Banco Central de Cuba (BCC), fijada en 592 CUP por dólar y 674,23 CUP por euro, y los precios del mercado informal sigue siendo enorme: 63 pesos de diferencia en el dólar y casi 100 pesos en el euro.

Esa distancia tiene consecuencias directas sobre el poder adquisitivo de los cubanos. El salario mínimo elevado a 3.210 CUP desde el 1 de julio equivale a menos de cinco dólares al cambio informal, y el salario medio oficial de 6.930 CUP apenas alcanza los 10,5 dólares mensuales.

La situación es aún más grave para los más de 1,7 millones de jubilados que cobran la pensión mínima de 4.000 CUP, equivalente a poco más de seis dólares. Economistas independientes estiman que cubrir las necesidades básicas en Cuba requiere unos 96.060 pesos mensuales, unas 14 veces el salario medio oficial.

En seis años, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar: de 42 CUP en 2020 a 655 CUP este martes. Economistas independientes advierten que, mientras persistan la escasez real de divisas, la inflación de tres dígitos, el déficit fiscal y la desconfianza en el peso cubano, «la tasa termina volviendo a subir».