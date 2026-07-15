Cubanos cuestionan límites de 500 pesos en los bancos: «¿qué se compra con eso?»

Cubanos de varias provincias denuncian con indignación que los bancos estatales solo les permiten retirar 500 pesos en efectivo por operación, una cantidad que no alcanza para comprar alimentos básicos ni medicamentos, y que en muchos casos solo pueden retirar una vez a la semana previo turno asignado.

Según un reporte del periodista ciudadano Reinaldo Abreu Milián publicado en El Espirituano, el Banco Popular de Ahorro (BPA) de Sancti Spíritus impuso un sistema de turnos previos para retirar efectivo, con un tope de 500 pesos por cliente.

El usuario debe acudir a la sucursal, obtener un turno y esperar al día asignado —que puede ser semanas después— para retirar esa suma, siempre que haya servicio eléctrico y fondos disponibles en el banco.

Una lectora en Sancti Spíritus contó que logró un turno para agosto solo para poder retirar el dinero de una transferencia recibida, lo que ilustra la magnitud de la espera.

«Cada día la situación en los bancos para extraer dinero se hace más difícil. Ahora te dan un turno y solo puedes sacar 500 pesos cuando te corresponde, y con eso no resuelves nada. Para colmo, con tantas horas de apagones todo se complica más. Ya esto es el fin, cada día vivimos peor», declaró Carlos Vegas Mena, residente en la calle Serafín Sánchez de la capital espirituana.

El problema no se limita a Sancti Spíritus. Daysi Silveira, de Jagüey Grande (Matanzas), denunció en Facebook que los jubilados debían cobrar el día 20 del mes y al día ocho aún no habían recibido nada.

«¿Dónde está el dinero de los jubilados? Partida de ladrones», escribió, señalando además que tiene un hijo con discapacidad que alimentar.

Mujer critica límite de efectivo de 500 pesos en los bancos cubanos. Facebook

En San Antonio de los Baños (Artemisa), una cubana identificada como Liss Karla La Loba publicó un video denunciando que el banco solo le permite retirar 500 pesos una vez a la semana, insuficiente para comprar medicamentos y alimentos para su madre enferma.

«Voy al banco para sacar dinero, y lo único que me permiten son 500 diarios. Y cuando llegas ahí, te dicen que no, que es una vez a la semana y con 500 pesos, mi hermana, aquí no se come», afirmó.

Más del 80% de los espirituanos cobra salarios y jubilaciones mediante tarjetas magnéticas, pero la mayoría de los comercios rechaza los pagos electrónicos, lo que hace imprescindible el efectivo.

Esta contradicción, documentada en el colapso de la bancarización cubana, atrapa a los ciudadanos con saldos digitales que no pueden convertir en bienes.

La situación genera además un mercado negro de turnos: personas hacen cola para obtenerlos y luego los revenden a precios elevados.

En Morón (Ciego de Ávila), los ciudadanos deben pagar 500 pesos a un intermediario solo para obtener un número y poder cobrar su salario. En Santiago de Cuba, las comisiones para convertir transferencias en efectivo alcanzan el 50%.

El colapso bancario tiene raíces estructurales. El Banco Metropolitano de La Habana redujo su límite de retiro de 5,000 a 3,000 pesos en junio de 2026 y suspendió las reservaciones de turnos. El gobierno de Granma reconoció ese mismo mes que no tenía fondos para pagar las pensiones de más de 111,000 jubilados.

Solo el 3,77% de las transacciones en Cuba son digitales, tres años después de que la bancarización obligatoria fuera impuesta por ley.

Incluso el cantautor oficialista Raúl Torres expresó su malestar el domingo pasado en Facebook: «Hoy, cuando supe que el banco entrega apenas 500 pesos por cliente, asere se me hizo un nudo en la garganta. No es rencor, es dolor».

El Banco Central de Cuba anunció nuevas medidas de bancarización a implementarse de forma gradual a partir del 3 de agosto de 2026, pero los ciudadanos no ven solución inmediata a una crisis que los deja sin acceso a su propio dinero.