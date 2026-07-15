Cubano denuncia que le pagaron el salario con billetes de 5 pesos

Un cubano identificado como Javier Pérez Álvarez denunció en redes sociales que el Banco Nacional de Cuba le entregó su salario mensual íntegramente en billetes de cinco pesos cubanos, argumentando el banco que no disponía de denominaciones mayores para efectuar el pago.

«Acaban de pagarme el mísero sueldo de un mes y el Banco Nacional de Cuba me lo hace efectivo en solo billetes de 5 pesos, una de las cifras más baja que existe, alegando que no hay mayores cifras para hacer los pagos», escribió Pérez Álvarez en su perfil de Facebook.

El problema no se limita al monto del salario, sino a la imposibilidad práctica de usarlo. Las MIPYMES y negocios privados rechazan sistemáticamente los billetes de cinco, diez y veinte pesos por su ínfimo valor real, y son precisamente esos establecimientos los que controlan el abastecimiento de alimentos desde que el Estado abandonó esa función.

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«Los dueños de las MIPIMES NO TE ACEPTAN ESA CIFRA, POR SU BAJO VALOR, ellos son los que tienen el poder de abastecerte con alimentos (A MUY ALTOS PRECIOS, PERO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN)», señaló el cubano, describiendo la trampa en que queda atrapado el trabajador estatal.

La paradoja que denuncia Pérez Álvarez es reveladora: el Estado paga con una moneda que sus propios aliados comerciales rechazan. Ante eso, el cubano fue directo: «Si el Estado Cubano no tiene cifras mayores en los bancos, porque los mismo Mipimeros las tienen en su poder y los desbancaron... Que cierren todos los bancos estatales y que las MIPIMES HAGAN BANCOS PRIVADOS, porque NO SIRVE SU MISERABLE PAGO».

Este caso no es aislado. El 2 de julio, el Banco de Crédito y Comercio de Ciego de Ávila emitió un comunicado recordando que rechazar billetes de baja denominación constituye una «flagrante violación de los derechos de los ciudadanos» y que todos los billetes tienen pleno poder liberatorio según la ley. Sin embargo, la norma no se aplica en la práctica.

En abril, un cubano recibió más de 200,000 pesos en billetes de 10 CUP —unas 20,000 piezas— equivalentes a apenas 384 dólares al cambio informal, en una escena que se viralizó como símbolo del colapso monetario. En diciembre de 2025, un cuentapropista en Boyeros rechazó abiertamente billetes de cinco pesos, exigiendo solo denominaciones de 100 CUP o más.

El trasfondo económico agrava el cuadro. El nuevo salario mínimo de 3,210 pesos, vigente desde julio pero cobrable recién en agosto, equivale a apenas 4.65 dólares en el mercado informal, con el dólar cotizando entre 690 y 695 pesos.

El salario medio ronda los 6,989 pesos mensuales, mientras que las necesidades básicas se estiman en unos 96,000 pesos, unas 14 veces ese promedio. Un cartón de huevos cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos, más que el salario mínimo completo.

Mientras tanto, la bancarización prometida por el gobierno naufraga: más del 50% de los cajeros automáticos de La Habana están desactivados y el Banco Metropolitano redujo el límite de retiro de 5,000 a 3,000 pesos por operación en junio, por debajo del mínimo legal. El Banco Central emitió nuevos billetes de 2,000 y 5,000 pesos en abril, pero muchos cubanos aún no los han visto tres meses después.

Pérez Álvarez cerró su denuncia con una exigencia que resume el hartazgo de miles: «Estoy harto que el Estado solo encuentra cómo hacer el problema y no, cómo solucionarlo. Basta de tanto abuso. Dejen que el pueblo viva en paz. Si ya no pueden controlar ni su propia moneda... ¡DELEGUEN TODOS DE UNA VEZ!»