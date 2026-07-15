A oscuras y alumbrados por celulares: Así hacen cola para comprar pollo en Cuba

Una fila de decenas de personas iluminadas únicamente por las pantallas de sus teléfonos celulares, mientras esperan comprar pollo en medio de un apagón, resume la crisis cotidiana que viven millones de cubanos.

La escena quedó registrada en un video publicado en Facebook por la cuenta Unaguajira de Palmarito, que muestra a vecinos haciendo cola frente a una bodega durante la noche, en una localidad identificada como Palmarito.

La grabación, de apenas 30 segundos, lleva por título «Llegó el pollo en mi monte» y muestra cómo los compradores avanzan lentamente en la oscuridad, sin otra fuente de luz que la de sus propios teléfonos móviles.

«La noche cae, pero en Cuba el día no termina. A oscuras, bajo el apagón de siempre, una fila interminable se mueve como sombras. No hay luz, pero hay una urgencia que no espera», narra la autora del video.

El apagón y la escasez coinciden otra vez

La escena fue grabada en medio de una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la quinta en lo que va de 2026, tras la salida de servicio de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton.

Los prolongados cortes eléctricos, que en numerosas localidades superan las 20 horas diarias, obligan a miles de familias a hacer filas en condiciones cada vez más difíciles para intentar comprar alimentos básicos cuando estos aparecen.

En el caso del pollo, la situación se ha agravado en los últimos meses por las irregularidades en la distribución y el aumento de los precios.

El régimen cubano eliminó los topes de precios para el pollo troceado en junio mediante la Resolución 150/2026, lo que disparó su costo de entre 150 y 250 pesos a entre 3,500 y 6,000 pesos, en un país donde el salario medio estatal ronda los 7,000 pesos mensuales.

Semanas antes, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, había admitido públicamente que «en lo que va de 2026 la canasta normada no ha distribuido pollo», según funcionarios cubanos que reconocieron el colapso del suministro.

"¿El último lo podrá cocinar?"

Las imágenes provocaron una avalancha de reacciones en redes sociales.

Muchos usuarios no solo lamentaron la larga espera, sino también la incertidumbre de poder cocinar el alimento si lograban comprarlo.

«¿El último lo podrá cocinar? No es fácil», comentó Aidee Mendoza Reyes, en alusión a los apagones que afectan gran parte del país.

«No es fácil, y como siempre no alcanzó», escribió otra usuaria, Laritza Acosta Viera.

Otros responsabilizaron directamente a las autoridades por la situación.

«Qué crimen lo que se está viviendo en Cuba», expresó Dayanis González López.

La escena refleja una realidad que se repite cada vez con mayor frecuencia en distintos puntos de la isla: largas filas para conseguir alimentos, apagones de varias horas y ciudadanos obligados a esperar en completa oscuridad con la esperanza de comprar productos básicos antes de que se agoten.