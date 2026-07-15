Díaz-Canel felicita a Santa Clara por su aniversario y las redes le responden: «Presidente, no tengo luz»

El intento de Miguel Díaz-Canel de felicitar a Santa Clara por el 337 aniversario de su fundación terminó convirtiéndose en un nuevo espacio de desahogo para cubanos, que aprovecharon la publicación para denunciar apagones, escasez de agua y el deterioro de la ciudad.

"Hoy, 15 de julio, la querida Santa Clara cumple 337 años. Como hijo de esa ciudad y diputado por esa tierra, felicito a los santaclareños, un pueblo heroico y trabajador. Un fuerte abrazo", escribió el gobernante en su cuenta de X, junto a tres fotografías de la ciudad, entre ellas una vista aérea y el monumento al Che Guevara.

Lejos de recibir felicitaciones, la publicación se llenó de críticas.

Una de las respuestas más compartidas fue la de la usuaria @IAMCharlen26352, quien resumió el sentir de muchos con apenas cuatro palabras: "Presidente, no tengo luz".

Otros usuarios reprocharon que el mensaje ignorara la situación que viven miles de familias.

"El pueblo no vive de efemérides, su trabajo es buscar soluciones y hacer que la economía funcione. A mis hijos no les puedo llenar la barriga con efemérides ni ideales", escribió @Reinier_King.

En el mismo tono, @AlbertoYariny responsabilizó a la cúpula gobernante por el deterioro del país.

"Lástima que esté destruido por culpa de la dictadura Castro Comunista, donde ustedes, la élite política, viven y son millonarios mientras el pueblo muere de hambre, sin electricidad ni agua".

Una ciudad golpeada por los apagones

Las críticas reflejan una situación que los vecinos de Santa Clara llevan semanas denunciando en redes sociales.

En Facebook abundan las quejas por los prolongados cortes eléctricos y la distribución desigual del servicio. Residentes del Circuito 27, en el reparto Camacho, denunciaron haber permanecido cuatro días consecutivos sin electricidad antes del 13 de julio, para recibir apenas unas pocas horas de servicio. A esa situación se suma una crisis de abastecimiento de agua que, según afirman, supera los cuatro meses.

Las denuncias se repiten en otros sectores de la ciudad. Vecinos del Circuito 6 aseguran que rara vez reciben más de dos horas de electricidad, mientras residentes del Circuito 2 afirman que llevan meses sin servicio durante la noche, lo que les impide descansar y bombear agua hacia sus viviendas.

"Cada apagón nos roba años de vida, de esperanza, de paz, de alegría; nos roba la infancia de los niños. Se nos va todo en modo supervivencia permanente: ni comida, ni medicamentos, ni siquiera un vaso de agua fría", resumió una usuaria.

El saludo llega en medio de una nueva crisis energética

La felicitación de Díaz-Canel coincidió con uno de los momentos más críticos para el sistema eléctrico cubano.

Apenas un día antes, el martes, el Sistema Electroenergético Nacional sufrió su quinto apagón total de 2026 —y el décimo en los últimos dos años— después de la salida de servicio de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín. Solo en julio, el país ha registrado tres colapsos eléctricos nacionales, los días 6, 10 y 14, con déficits de generación superiores a los 2,300 megavatios.

En Villa Clara, la situación también ha sido especialmente compleja. El pasado 8 de julio la provincia disponía de apenas 50 megavatios de generación, suficientes para alimentar solo 47 de sus más de 200 circuitos eléctricos. Ese mismo día permanecían activas 115 averías secundarias, la mayoría concentradas en Santa Clara.

Entre los casos más críticos figura un edificio de 12 plantas del reparto El Sandino, cuyos residentes denunciaron haber permanecido más de 112 horas consecutivas sin electricidad ni agua.

No es la primera vez que una publicación del gobernante provoca una reacción similar. En las últimas semanas, mensajes de Díaz-Canel sobre los apagones y la crisis económica han sido respondidos por cientos de usuarios con denuncias sobre la falta de electricidad, alimentos, agua y medicinas.

Uno de los comentarios publicados por un vecino del Circuito 27 resume el estado de ánimo de muchos santaclareños:

"Después de cuatro días sin corriente, apenas tuvimos cuatro horas de servicio. Se llama a la empresa eléctrica y la respuesta es que hay déficit. Ya no existen palabras para describir la tortura a la que nos tienen sometidos".