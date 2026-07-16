Cuba cae en el Índice de Paz Global

Cuba retrocedió 11 posiciones en el Índice de Paz Global 2026 (IPG) y quedó ubicada en el puesto 109 entre 163 países evaluados, según el informe publicado en junio por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Sidney.

El descenso es uno de los más pronunciados registrados por la isla en la historia del índice, que la coloca ahora en la categoría de paz «media», lejos de los niveles «altos» que alcanzó hace apenas una década.

Los factores que más pesaron en la caída cubana, de acuerdo con el informe, son la inestabilidad política, las restricciones a las libertades civiles, el descontento social expresado en protestas callejeras y un repunte en la percepción de criminalidad respecto a registros históricos.

El deterioro no es puntual: la trayectoria de Cuba en el índice lleva años en caída libre.

A mediados de la década de 2010, la isla se situaba entre los puestos 84 y 91, con una calificación de paz «alta».

Desde entonces no ha dejado de descender: puesto 99 en 2023, 98 en 2024, 102 en 2025 y ahora 109 en 2026.

Ese deterioro sostenido coincide con el agravamiento de la crisis económica y energética.

En junio de 2026, Cuba registró un récord histórico de 107 protestas callejeras, impulsadas en gran medida por apagones de hasta 87 horas consecutivas en Matanzas y un déficit de generación eléctrica que dejó sin luz al 70% del país simultáneamente.

El régimen ha respondido a las manifestaciones con despliegues policiales y arrestos, una dinámica que el propio índice recoge como indicador de inestabilidad interna.

La posición de Cuba en otros índices internacionales de 2026 refuerza el cuadro: ocupa el puesto 160 de 180 en libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras, y el puesto 175 de 176 en libertad económica según la Fundación Heritage, con una puntuación de 25.2 sobre 100 en la categoría «reprimida».

El Índice de Paz Global utiliza 23 indicadores cualitativos y cuantitativos agrupados en tres dominios: seguridad y protección societal, conflictos domésticos e internacionales en curso, y grado de militarización.

En el plano regional, el IPG 2026 señaló que América del Norte y Central registró un deterioro significativo: 10 de los 14 países de la zona empeoraron durante el último año y solo cuatro mejoraron.

Haití sigue siendo el país menos pacífico de la región, en el puesto 142 mundial.

A escala global, el panorama tampoco es alentador. El informe concluyó que «el mundo se volvió menos pacífico por decimoquinta vez en los últimos 18 años»: 99 de los 163 países evaluados registraron un retroceso.

Es el duodécimo año consecutivo de deterioro global, y el promedio mundial de paz cayó un 0,7% en el último período.

El IEP advirtió, además, que la internacionalización de los conflictos se ha intensificado: 103 países participaron en algún grado en conflictos externos durante los últimos cinco años, frente a solo 59 en 2008.

«Esto refleja un sistema en el que el apoyo de terceros a las guerras internas se ha vuelto cada vez más común», señala el informe.

Entre los pocos datos positivos, el índice registró que las muertes por terrorismo descendieron a su nivel más bajo desde 2008.

Islandia se mantiene como el país más pacífico del mundo por 19.º año consecutivo, seguida de Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda.

En el extremo opuesto, Rusia ocupa por primera vez el último lugar, seguida de Sudán, la República Democrática del Congo, Ucrania e Israel.