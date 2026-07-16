Cuba cae en el Índice de Paz Global

Cuba retrocedió 11 posiciones en el Índice de Paz Global 2026 (IPG) y quedó ubicada en el puesto 109 entre 163 países evaluados, según el informe publicado en junio por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Sidney.
El descenso es uno de los más pronunciados registrados por la isla en la historia del índice, que la coloca ahora en la categoría de paz «media», lejos de los niveles «altos» que alcanzó hace apenas una década.
Los factores que más pesaron en la caída cubana, de acuerdo con el informe, son la inestabilidad política, las restricciones a las libertades civiles, el descontento social expresado en protestas callejeras y un repunte en la percepción de criminalidad respecto a registros históricos.
El deterioro no es puntual: la trayectoria de Cuba en el índice lleva años en caída libre.
A mediados de la década de 2010, la isla se situaba entre los puestos 84 y 91, con una calificación de paz «alta».
Desde entonces no ha dejado de descender: puesto 99 en 2023, 98 en 2024, 102 en 2025 y ahora 109 en 2026.
Ese deterioro sostenido coincide con el agravamiento de la crisis económica y energética.
En junio de 2026, Cuba registró un récord histórico de 107 protestas callejeras, impulsadas en gran medida por apagones de hasta 87 horas consecutivas en Matanzas y un déficit de generación eléctrica que dejó sin luz al 70% del país simultáneamente.
El régimen ha respondido a las manifestaciones con despliegues policiales y arrestos, una dinámica que el propio índice recoge como indicador de inestabilidad interna.
La posición de Cuba en otros índices internacionales de 2026 refuerza el cuadro: ocupa el puesto 160 de 180 en libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras, y el puesto 175 de 176 en libertad económica según la Fundación Heritage, con una puntuación de 25.2 sobre 100 en la categoría «reprimida».
El Índice de Paz Global utiliza 23 indicadores cualitativos y cuantitativos agrupados en tres dominios: seguridad y protección societal, conflictos domésticos e internacionales en curso, y grado de militarización.
En el plano regional, el IPG 2026 señaló que América del Norte y Central registró un deterioro significativo: 10 de los 14 países de la zona empeoraron durante el último año y solo cuatro mejoraron.
Haití sigue siendo el país menos pacífico de la región, en el puesto 142 mundial.
A escala global, el panorama tampoco es alentador. El informe concluyó que «el mundo se volvió menos pacífico por decimoquinta vez en los últimos 18 años»: 99 de los 163 países evaluados registraron un retroceso.
Es el duodécimo año consecutivo de deterioro global, y el promedio mundial de paz cayó un 0,7% en el último período.
El IEP advirtió, además, que la internacionalización de los conflictos se ha intensificado: 103 países participaron en algún grado en conflictos externos durante los últimos cinco años, frente a solo 59 en 2008.
«Esto refleja un sistema en el que el apoyo de terceros a las guerras internas se ha vuelto cada vez más común», señala el informe.
Entre los pocos datos positivos, el índice registró que las muertes por terrorismo descendieron a su nivel más bajo desde 2008.
Islandia se mantiene como el país más pacífico del mundo por 19.º año consecutivo, seguida de Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda.
En el extremo opuesto, Rusia ocupa por primera vez el último lugar, seguida de Sudán, la República Democrática del Congo, Ucrania e Israel.
Preguntas Frecuentes sobre el Deterioro de la Paz y la Situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Cuba ha caído en el Índice de Paz Global 2026?
Cuba ha caído en el Índice de Paz Global 2026 debido a la inestabilidad política, restricciones a las libertades civiles y un aumento en la percepción de criminalidad. Estos factores, junto con el descontento social manifestado en protestas callejeras, han contribuido a su descenso en el ranking.
Publicidad
¿Cuál es la situación económica de Cuba en 2026?
La situación económica de Cuba en 2026 es crítica. La economía cubana se contrajo alrededor de un 5% en 2025, sumando un retroceso acumulado del 15% desde 2020, y el país es considerado la economía menos libre de América, según el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage.
Publicidad
¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las protestas y el descontento social?
El régimen cubano ha respondido a las protestas con represión estatal, incluyendo detenciones arbitrarias y despliegues policiales, lo que se refleja en el aumento de actos represivos documentados por organizaciones de derechos humanos como Cubalex.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha tenido un impacto severo en la vida cotidiana. Los apagones prolongados han afectado la conservación de alimentos, el suministro de agua potable y el funcionamiento de servicios básicos, lo que ha provocado un aumento en las protestas callejeras.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.