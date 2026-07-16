Cubana lleva casi una década esperando reparación de su vivienda dañada por un ciclón

Una cubana identificada como Magalis Rojas Rojas lleva casi 10 años esperando que el Estado repare su vivienda, dañada por un ciclón en 2017, sin haber recibido el apoyo material necesario para vivir en condiciones dignas, según un testimonio difundido este miércoles por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

En el video publicado en redes sociales por el OCDH, Magalis describió en primera persona una situación de abandono total: «La condición en que vivo, no tengo ayuda de nada. Padezco de anemia, soy hipertensa, padezco de tiroides y ahora tengo un cáncer».

Su vivienda, que nunca fue reparada tras el paso del ciclón, refleja el nivel de precariedad en que sobrevive: «La cocina de fibra de plátano, hoja de plátano, por favor, y la casa en condiciones no habitables. Díganme, por favor», expresó con desesperación.

El OCDH enmarcó el caso dentro de una realidad que afecta a millones de cubanos: «Esta es la triste realidad de buena parte de ese 89% de la población que vive en pobreza extrema en Cuba: personas con muy pocos recursos, intentando sobrevivir en medio de la miseria, la desatención y el abandono de organismos e instituciones que siguen dándole la espalda a casos como el de Magalis».

El ciclón que destruyó la vivienda de Magalis data de 2017, año en que el huracán Irma —de categoría cinco— afectó más de 158,000 viviendas en Cuba, dejando 14,657 destruidas por completo y más de 23,000 sin techo.

Tras el paso de Irma, el régimen prometió financiar el 50% del costo de los materiales de construcción para los damnificados, pero miles de familias nunca recibieron ese apoyo, según documenta el OCDH.

El caso de Magalis no es una excepción. Reparar una vivienda en Cuba tras el paso de un huracán resulta económicamente imposible para la mayoría de la población, con un salario promedio de apenas 13 dólares mensuales frente a un costo de vida básico que supera los 138 dólares.

El drama habitacional de miles de familias cubanas se agrava año tras año: el déficit habitacional supera las 900,000 viviendas en 2026, con un 35% del parque en estado técnico regular o malo.

La producción de nuevas viviendas colapsó: en 2024 se construyeron apenas 7,427 unidades —un 54% menos que el año anterior— y en 2025 solo se alcanzó el 22% del plan anual previsto.

Más de 94,000 viviendas permanecen pendientes de recuperación por daños de ciclones y sismos recientes, incluyendo más de 40,000 en Pinar del Río afectadas por el huracán Ian en 2022.

Casos similares al de Magalis han sido documentados en distintas provincias.

Una cubana denunció el abandono de su madre de 90 años tras el paso de un huracán, y en Las Tunas, una madre con leucemia y su hijo viven en la miseria sin que el Estado intervenga.

El OCDH señala que el 97% de los cubanos ha perdido acceso a alimentos básicos y que siete de cada diez han dejado de desayunar, almorzar o cenar, en un contexto donde el régimen sigue sin dar respuesta efectiva a quienes, como Magalis, llevan casi una década pidiendo ayuda.