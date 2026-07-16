Un carrito con cerebro: La inteligencia artificial ayuda a los compradores en supermercados de Miami-Dade

Una tableta con inteligencia artificial montada directamente en el carrito de compras ya está disponible en dos sucursales de Milam's Market, cadena familiar independiente del sur de Florida, como parte de un piloto tecnológico que promete transformar la experiencia dentro del supermercado.

El sistema se llama Cooper y fue desarrollado por la empresa emergente Coupr, fundada en 2024 por Julian Janna, un colombiano de 31 años radicado en Nueva York.

Según informó el canal Local10, el dispositivo actúa como un asistente personal durante toda la visita al establecimiento.

El funcionamiento es sencillo: el cliente toma un carrito equipado con la tableta y puede cargar su lista de compras para que aparezca en pantalla, consultar un mapa en tiempo real de su ubicación dentro de la tienda -similar a Google Maps- y hacerle preguntas al sistema sobre productos específicos.

Cooper también permite comparar artículos por precio, contenido nutricional, proteínas, azúcar o calorías, y filtrar opciones según dietas especiales como keto, vegano o sin gluten.

El sistema responde consultas de forma verbal en inglés y por texto en español, mientras el soporte de voz en otros idiomas sigue en desarrollo.

Al terminar la compra, el cajero escanea la pantalla del carrito para registrar los artículos seleccionados y mejorar las sugerencias futuras. El sistema crea además un perfil personalizado vinculado al número de teléfono del usuario, y recuerda sus preferencias habituales.

El uso es totalmente gratuito para los clientes.

Janna explicó la motivación detrás del proyecto con una imagen cotidiana: «Lo veo como cuando mi mamá le da a mi papá una lista de cosas para comprar y él dice: 'No tengo idea de dónde está nada de esto'. Eso es exactamente lo que buscamos resolver».

El piloto opera actualmente en las sucursales de Pinecrest y Coconut Grove, con 10 carritos inteligentes en cada tienda y planes de ampliar a 20.

Los resultados preliminares son llamativos: los compradores que utilizaron los carritos Coupr registraron cestas 41 % más grandes en número de artículos y 53 % más grandes en valor en dólares, en comparación con las líneas de base históricas de la cadena.

A diferencia de los carritos inteligentes de Amazon o los de Instacart -orientados principalmente al autopago-, Cooper se enfoca en acompañar y personalizar la experiencia de compra dentro de la tienda.

Chad Milam, director administrativo de Milam's Market, confirmó que la acogida ha sido positiva: «Lo que vemos en los datos es que los clientes regresan a usarla una y otra vez».

El lanzamiento oficial en la sucursal de Coconut Grove está previsto para agosto.

Milam's Market, cadena familiar fundada en 1984, tiene locales en Sunny Isles Beach, Miami Springs, Pinecrest, Coconut Grove y dos en Coral Gables.

Janna aspira a que su invento sea adoptado en el futuro por grandes cadenas como Publix y Winn-Dixie.

Milam's no es el primer supermercado del sur de Florida en apostar por la tecnología.

Sedano's inauguró en 2019 el primer supermercado automatizado del mundo en Florida, con un sistema robótico capaz de preparar pedidos en cinco minutos, y Costco probó este año un sistema de pago exprés que reduce el tiempo en caja a menos de 10 segundos.