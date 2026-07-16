¿Qué hace falta para invertir en Cuba? La respuesta de este cubano sorprende a miles

Un cubano identificado como Ale en TikTok publicó el miércoles un video en el que responde, con humor y sin rodeos, la pregunta que muchos de sus seguidores le hacen: ¿qué hace falta para invertir en Cuba? Su respuesta es tan breve como contundente: «mucho coraje».

«Hay que tener mucho coraje para tú venir a invertir aquí en Cuba, hay que ser guapo de verdad», afirma Ale en el clip de poco más de un minuto, que acumuló más de 21,000 vistas en menos de 24 horas.

En el video, el creador de contenido enumera cuatro advertencias para quien piense poner dinero en la isla. La primera es precisamente esa valentía que, según él, roza la temeridad. La segunda es estadística: «tienes casi un 90% para perder ese dinero» si la inversión se hace en dólares.

La tercera advertencia apunta a los sectores. Ale es directo: «si no es de comida, transporte o combustible, creo que no te va a ser rentable». Fuera de esos rubros, las posibilidades de que un negocio funcione en la Cuba actual son, a su juicio, mínimas.

La cuarta y última advertencia es quizás la más personal. Ale alerta a quienes viven en el exterior y dejan sus negocios en manos de terceros: «no te puedes confiar en nadie, tienes que estar siempre pendiente a tu negocio». Y explica el porqué con una frase que muchos cubanos reconocerán: «la gente aquí en Cuba gasta el dinero sin darte cuenta porque hay mucha necesidad, y cuando la gente vea un dinero fácil que no le costó luchar, que no le costó trabajo, entonces fácil gastarlo».

El video surge en un momento en que el régimen cubano intenta, con escaso éxito, atraer capital de la diáspora. El Decreto-Ley 117/2026, aprobado en abril y vigente desde el 5 de mayo, creó una condición migratoria especial para cubanos residentes en el exterior que quieran invertir en sectores como hotelería, energía, turismo o producción de alimentos. El trámite cuesta 3,500 pesos cubanos y se resuelve en 30 días hábiles en los consulados.

El presidente Miguel Díaz-Canel llegó incluso a llamar públicamente a los emigrados a invertir y administrar hoteles en Cuba, en una entrevista concedida el 5 de junio al medio español elDiario. La reacción de la diáspora fue mayoritariamente escéptica y, en muchos casos, burlona.

El escepticismo tiene fundamentos concretos. La Resolución 6/2026, de marzo de este año, permite al Estado cubano inmovilizar activos sin proceso judicial previo ni notificación. Casos como el del empresario Frank Cuspinera Medina —detenido y con bienes confiscados— ilustran los riesgos reales de operar en un entorno donde el marco legal es inestable y el régimen puede usar el sistema penal como herramienta de expropiación. A eso se suma una caída del PIB del 23% desde 2019, apagones crónicos y una inflación que ha llevado el precio de la gasolina a superar los 4,000 pesos cubanos por litro.

Empresarios cubanoamericanos como Iván Herrera han descartado comprar propiedades o invertir en la isla por la falta de garantías, y escritores cubanoamericanos han calificado hacerlo bajo las condiciones actuales como un «suicidio financiero».

El video de Ale cierra con una advertencia que resume todo lo anterior: «Mucho cuidado con eso, mi gente, tengan eso siempre presente aquí».