Cubanos dudan de las 176 medidas del régimen: «¿Por qué debería creerles?»

Este jueves, mientras el medio oficialista Cubadebate convocaba a expertos en su programa "Cuadrando la Caja" para analizar el paquete de 176 transformaciones económicas aprobado por el régimen, la reacción de los cubanos en redes sociales era radicalmente distinta: escepticismo, ironía y hartazgo.

El Consejo de Estado aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, dos nuevos decretos-leyes vinculados al paquete de reformas, sin esperar a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional prevista para el 29 de julio.

La medida generó una nueva ola de reacciones en redes sociales que resumían el sentir popular: «¿Y ahora cuál es el invento?»

El paquete de 176 medidas fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 y 19 de junio, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz como el mayor intento de reforma estructural desde el Período Especial de los años 90.

Entre las medidas más inéditas desde 1959 figuran la autorización de banca privada, casas de cambio privadas, la eliminación del límite de 100 trabajadores en las MIPYMES, la apertura al capital extranjero en el sector privado y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones.

Sin embargo, para una población que sobrevive con apagones de entre 20 y 40 horas consecutivas, una inflación informal cercana al 70% y un salario medio de apenas 15 dólares mensuales, los anuncios suenan a promesas ya escuchadas.

«El mismo perro con diferente collar», circuló en redes. «Muchos decretos y leyes cada año, pero nada se cumple en la concreta», escribió otro usuario. Una frase viral lo condensó con más crudeza: «176 medidas para robarse un país».

El escepticismo no es solo emocional: tiene raíces en un historial de reformas incumplidas. Los Lineamientos de 2011, la apertura a las MIPYMES en 2021 y la Tarea Ordenamiento ese mismo año no revirtieron el deterioro estructural. Desde 2020, el PIB cubano se ha contraído más de un 26%.

La activista Laritza Camacho formuló la pregunta que muchos se hacen: «¿Quién garantiza que los que han hecho todo mal, de pronto lo hagan todo bien?»

Los economistas tampoco se muestran optimistas. Pedro Monreal calificó el paquete de «monstruo» o «híbrido deforme» porque no reconoce sustantivamente el derecho a la propiedad privada y, sin tribunales independientes ni Estado de derecho, podría derivar en un «capitalismo de amigotes» que beneficie a grupos con conexiones políticas.

El economista Emilio Morales fue más directo: habló de «falsa voluntad de cambio» y señaló que al régimen no le interesa que los cubanos prosperen.

Analistas también advierten que la implementación exige modificar más de 148 normas jurídicas y aprobar 32 nuevas, sin que exista un calendario público completo. Varios coinciden en que el paquete está diseñado principalmente para enviar señales a inversores extranjeros y al gobierno de Estados Unidos, sin alterar «ni un ápice del sistema político».

El descontento no quedó solo en pantallas: se registraron cacerolazos en Santiago de Cuba, Santa Clara y La Habana como expresión física del hartazgo ciudadano.

Mientras Cubadebate enmarca las medidas en el objetivo oficial de «recuperar la economía y preservar las conquistas de la Revolución», en las redes los cubanos responden con otra frase que circula sin firma: «Se quieren salvar ellos».