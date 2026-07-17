Luis Manuel Otero Alcántara viajaría a EE.UU. el sábado tras aprobarse el parole

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara viajaría «mañana [sábado] a EE. UU. para exiliarse», «según un responsable de la embajada de EE. UU.» confirmó al periodista Patrick Oppmann, de CNN. La noticia llega después de que la solicitud de parole humanitario fue aprobada tras semanas de gestiones, aunque el fundador del Movimiento San Isidro (MSI) permanece aún bajo custodia de la Seguridad del Estado en paradero desconocido.

La página oficial del artista en Facebook lo confirmó este viernes con un comunicado: «Después de varias semanas de gestiones constantes, anunciamos que la solicitud de parole de Luis Manuel Otero Alcántara para ingresar a los Estados Unidos ha sido aprobado».

Sin embargo, quienes están más cerca de Otero Alcántara advierten que su libertad no está garantizada hasta el último momento. La activista Anamely Ramos, figura clave del MSI en el exilio, realizó este viernes una transmisión en vivo en Facebook para pedir calma y precisar los límites de lo que se puede afirmar con certeza.

«Luis Manuel no va a estar libre hasta que ponga un pie en el avión», dijo Ramos, quien explicó que sería irresponsable divulgar hora y lugar exactos de llegada mientras el artista permanezca bajo control del régimen. «Decir otra cosa ahora mismo es irresponsable», insistió. Martí Noticias, por su parte, afirmó que «el artista llegaría a Miami en las próximas horas».

Ramos describió las condiciones en que Otero se ha comunicado con ella desde su detención: llamadas realizadas desde el teléfono de la Seguridad del Estado, en altavoz y sin ninguna privacidad. Calificó todo el proceso como inherentemente violento, incluso en su desenlace más esperanzador. «Esto es un proceso que sigue siendo violento, lo es, y lo va a ser incluso cuando Luis Manuel llegue a Miami, cuando ya Luis Manuel nos pueda abrazar», afirmó.

La activista también señaló cuál es, a su juicio, la motivación del régimen para permitir la salida: «Posiblemente el Estado cubano ahora mismo lo único que quiere es librarse de Luis Manuel, al menos sacarlo del territorio nacional».

Otero Alcántara debió quedar en libertad el 9 de julio de 2026, fecha en que venció formalmente su condena de cinco años impuesta tras las protestas del 11 de julio de 2021. En cambio, el 7 de julio agentes de la Seguridad del Estado lo trasladaron de la prisión de máxima seguridad de Guanajay sin notificar a su familia ni revelar su destino. Desde entonces, permaneció desaparecido bajo custodia de la policía política, en algún lugar de La Habana.

La organización Cubalex presentó un recurso de hábeas corpus el 13 de julio que el régimen ignoró, incumpliendo el plazo legal de 72 horas para responder. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU también activó acciones por el caso, y Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia.

La página oficial del artista subrayó que el exilio no es una elección libre: «Desde comienzos de 2023, Luis aceptó el exilio como única vía para poder continuar con su labor como artista y activista, después de haber soportado toda la represión que ha recaído sobre él. La Seguridad del Estado no le ha dejado ninguna otra opción para ser liberado de prisión».

El caso de Otero Alcántara se inscribe en un patrón que el régimen ha aplicado con otros presos políticos del 11J: el exilio forzado como mecanismo para deshacerse de figuras incómodas sin concederles una liberación formal. La activista Sissi Abascal salió al exilio en Miami en mayo de 2026, y el opositor José Daniel Ferrer fue exiliado en 2025. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos reportaban en mayo de 2026 entre 775 y 1,281 presos políticos en Cuba, de los cuales 338 están vinculados directamente a las protestas del 11J.

Ramos pidió a la comunidad cubana que esperara la convocatoria oficial antes de acudir al aeropuerto, y recordó que la llegada de Otero no cierra el ciclo de la lucha: «Lo único importante aquí es que nosotros seguimos teniendo una dictadura. Es que nosotros seguimos luchando contra esa dictadura. Es que nosotros seguimos teniendo cientos de presos políticos en las cárceles».