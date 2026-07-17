El futuro es ya

¿Qué quiso decir Trump cuando afirmó "van a suceder muchas cosas en Cuba en los próximos dos meses tal vez" aunque aclaró que no cree "que vaya a ser como Venezuela".

Es evidente que como ya llevamos todo el año viendo cada vez más medidas contra el régimen de Cuba, contra sus personeros, contra las empresas que hacen negocio en Cuba o con Cuba, contra agentes de influencia de Cuba en Estados Unidos, contra familiares de la nomenclatura cubana y hasta contra Raúl Castro, le llegó la hora al régimen.

Insólito que el jefe de la CIA haya visitado La Habana sin la presencia del “presidente” de Cuba; que el jefe del Comando Sur se haya reunido con militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo y que el secretario de Guerra haya visitado esa base en camiseta y short. Todo esto después del ataque relámpago en Caracas que dejó 32 militares cubanos muertos y la designación de Cuba como un peligro inminente para Estados Unidos.

El 7 de septiembre tendrá lugar una convención del Partido Republicano en Dallas, algo inusitado pues no estamos en año de elecciones presidenciales, pero es que el Partido la desea realizar para ayudar a reelegir un Congreso republicano. Trump tiene dos meses para lograr victorias en Irán, Cuba, Venezuela y Ucrania para llegar a la convención con laureles.

Trump en la misma entrevista dijo que "Venezuela tiene cantidades enormes de petróleo. Podríamos hacer eso [lo de Venezuela] con Cuba. Obviamente, no sería difícil para nosotros hacerlo” y subrayó que Venezuela posee “mucho petróleo”, “mucho oro” y "probablemente, el territorio más valioso de la tierra en cuanto a oro y rubíes".

Donald Trump se parecía a Rico McPato, el tío rico del Pato Donald, sobre todo, con eso de los rubíes. Disney lo va a poner en el paseo Los Piratas del Caribe. El “líder del mundo libre” expresándose en estos términos ya no sorprende.

Me parece que lo de Cuba no será como lo de Venezuela en el sentido de que Cuba no le ofrece a Trump un motivo de extracción de recursos naturales, así que en ese sentido no será igual, pero Cuba sí puede ser una Venezuela 2.,0 no sólo en términos de la extracción de Raúl Castro a lo Maduro sino también por la instauración de un protectorado americano en Cuba.

Sus dos presidentes favoritos no son Lincoln ni Reagan, son William McKinley, quien mandó a invadir Cuba en 1898 y Teddy Roosevelt, quien de hecho la invadió. Este último fue el que le arrebató Panamá a Colombia para excavar el Canal de Panamá. Trump abrió su segundo término pidiendo que le devolvieran el canal (aunque no sé cómo se devuelve un canal.) Roosevelt instituyó lo que hoy se llama el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe (hoy Donroe). Así él instauró la Era de la Diplomacia de las Cañoneras en la que Estados Unidos se convirtió en el policía del Caribe, con los Marines de gendarmes desembarcando en todo el débil rosario de países de la zona cada vez que Roosevelt así lo decidía.

No es sorprendente que sea el héroe de Trump. Tanto McKinley como Roosevelt fueron tiroteados como Trump, el primero asesinado y el segundo se salvó porque llevaba el discurso de papel grueso en el bolsillo de su saco. Le tomaría al primo lejano de Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, sustituir la política de su primo por la Diplomacia del Buen Vecino, que se terminó con Trump al bate por segunda vez. Ahora el buen vecino es Delcy Rodríguez y todo aquel que se porte bien, según Trump.

Recientemente Trump dijo esto sobre la Guerra Hispano Americana (para los cubanos la Guerra de Independencia) declarada por McKinley “obtuvimos Puerto Rico, Filipinas y Guam, pero Cuba se nos escapó, pero está regresando a nuestra órbita”. Me temo que Trump quiere la anexión de Cuba.

Todos los ultimátums de Trump a los castristas no han surtido el efecto deseado, Trump les hizo una propuesta que no podían rechazar, pero parece que son gallegos. Así que ha llegado el momento de la verdad, el momento de las cañoneras.