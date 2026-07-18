Tasa de cambio en Cuba este sábado: Sube el dólar y baja el euro

Sábado, 18 Julio, 2026 - 07:20

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El mercado informal de divisas en Cuba amanece este sábado con movimientos en sentidos opuestos: el dólar sube hasta 663 pesos cubanos (CUP), mientras el euro retrocede a 756 CUP y la MLC se cotiza en 433 CUP, según datos registrados esta mañana.

La jornada del viernes cerró con cifras distintas: el dólar se mantenía en 660 CUP tras cinco jornadas consecutivas sin variación, el euro en 760 CUP —décima jornada sin cambio— y la MLC en 437,19 CUP, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) de elTOQUE.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 18 Julio, 2026 - 06:30

  • Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 663 CUP

  • Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 756 CUP

  • Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 433 CUP

Respecto al viernes, el dólar gana tres pesos, el euro pierde cuatro y la MLC retrocede algo más de cuatro pesos.

Las ofertas disponibles en el mercado informal muestran una amplia brecha entre compradores y vendedores: el dólar oscila entre 600 y 710 CUP, el euro entre 665 y 800 CUP, y la MLC entre 400 y 500 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

El rebote del dólar no sorprende a los analistas. El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE había advertido en su boletín del 9 de julio que «el reciente descenso de las divisas a finales de junio fue temporal» y que «la demanda de dólares ha vuelto a ganar fuerza frente a la oferta», anticipando que «el rebote de las cotizaciones continuará en los próximos días».

El organismo proyecta que el dólar se moverá entre 620 y 730 CUP durante julio, con la zona de 700 CUP como nivel de resistencia, mientras el euro rondará los 780 CUP con un posible máximo de 820 CUP.

El trasfondo es devastador para los cubanos. Desde el cierre de junio, el peso se ha depreciado un 9,1% frente al dólar, lo que equivale a 55 pesos adicionales por cada billete verde. En seis años, la moneda nacional ha perdido más del 95% de su valor: de 42 CUP por dólar en 2020 a los niveles actuales.

El nuevo salario mínimo de 3.210 CUP, vigente desde el 1 de julio (pero que los trabajadores no cobrarán hasta agosto), equivale a menos de cinco dólares al cambio informal. El salario medio oficial de 6.930 CUP apenas alcanza los 10,5 dólares mensuales, mientras economistas independientes estiman que cubrir las necesidades básicas requiere unos 96.060 pesos al mes, unas 14 veces ese salario.

El OMFi advirtió además que «el Gobierno cubano enfrenta un problema de credibilidad» y que «las reformas internas difícilmente serán suficientes si no van acompañadas de algún tipo de negociación con Estados Unidos que permita flexibilizar sanciones, facilitar el financiamiento externo, la entrada de petróleo, las remesas, los viajes y la inversión de la diáspora».

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