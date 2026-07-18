Con luz, efectivo y conexión, banco de Holguín vuelve a dejar plantados a los jubilados

El Banco Popular de Ahorro de Holguín cerró sus puertas a las 3:00 p.m. este viernes y dejó a decenas de adultos mayores sin cobrar su pensión, pese a que la sucursal contaba con electricidad, efectivo disponible y conexión a internet, denunció a través de su muro en Facebook el ciudadano Pedro Lorenzo Hechavarría Pupo.

"Si el miércoles estaba malo para cobrar la jubilación en la ciudad de Holguín… hoy viernes estaba peor. Qué ha cambiado? NADA. Qué han mejorado en favor de los jubilados?… NADA", escribió Hechavarría, quien documentó la situación con imágenes de largas colas rodeando el edificio colonial de la sucursal ubicada en las calles Aguilera y Maceo, en pleno centro de la Ciudad cubana de los Parques.

El denunciante señaló que los empleados comunicaron: "Tenemos que cerrar ya, por favor" y dieron por concluida la atención sin importar cuántas personas quedaban esperando bajo el sol.

Captura de Facebook/Pedro Lorenzo Hechavarría Pupo

Hechavarría cuestionó además la lógica del sistema: si el banco puede posponer la atención para el día siguiente cuando no hay electricidad, efectivo o conexión, ¿por qué no puede extender el horario cuando sí existen todas las condiciones?

Propuso también que, en sucursales con seis cajas, los empleados almorzaran de forma escalonada para no interrumpir el servicio.

"Y si decimos que hay que dar autonomía a lo municipios... no puede ningún municipio proteger a sus jubilados? No hay talento alguno que pueda solucionar el caso de los jubilados?", preguntó el denunciante.

La escena de este viernes repite un patrón que los jubilados de Holguín padecen mes tras mes: en mayo, el mismo ciudadano documentó colas idénticas en la misma sucursal.

La indignación ciudadana en los comentarios de la publicación fue unánime.

"Esta situación del cobro de los jubilados es inhumana, horas y horas esos ancianos esperando para cobrar el mísero salario de la jubilación, al resol del sol. Muchos de estas personas mayores van para esa nefasta cola sin desayunar", escribió una persona.

Otra voz apuntó directamente a la responsabilidad de las autoridades: "Eso sucede simplemente porque a los dirigentes encargados no les importa la realidad del pueblo, ellos viven literalmente en un mundo paralelo donde no se les va la corriente, tampoco tienen que hacer esas colas interminables. Si los bancos fueran privados como lo son en el mundo real estas cosas no sucederían".

Un comentarista invitó al gobernador, al intendente y al primer secretario del Partido a "entrar y proteger a su población vulnerable de la que tanto se habla y se habla pero no se ejecuta nada, inmovilismo total por el Gobierno y el Partido".

Otro señaló que el problema no se limita al banco: "En el correo central de Holguín es igual, y ahora que quitaron el correo del 12 plantas es peor".

Un comentarista resumió con amargura la medida anunciada: "Ahora no hay límites para pagar efectivo, el problema es que no hay efectivo en los bancos".

El calvario de Holguín no es un caso aislado. Este mismo viernes, una periodista jubilada del diario estatal Granma relató haber pasado ocho horas en la cola de un banco habanero para cobrar su pensión, mientras un fotorreportero del mismo medio describió "gritos, llanto de impotencia, bastonazos y acusaciones a toda voz" en otra sucursal capitalina.

El trasfondo estructural es devastador: Más de 50 % de los cajeros automáticos del país están inoperantes o vacíos, apenas el 3,77% de las transacciones son digitales pese a tres años de bancarización forzosa, y la pensión máxima de 4,000 pesos mensuales equivale a menos de siete dólares al cambio informal, mientras la canasta alimentaria básica supera los 30,000 pesos.

Este mismo viernes, el Banco Central de Cuba anunció la extensión nacional del esquema de pago de pensiones a través de negocios locales, un reconocimiento implícito de que el Estado no puede sostener su propio sistema de seguridad social.

En Holguín, un plan piloto similar lanzado en mayo solo alcanzó a 5,000 de los más de 52,000 jubilados del municipio, menos de 10 %.