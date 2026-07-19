Vergonzoso: Razones de Cuba tilda de mercenario a Luis Manuel Otero Alcántara

El programa de propaganda del régimen cubano Razones de Cuba publicó este sábado un video de apenas ocho segundos en el que califica de «mercenario» al artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, cofundador del Movimiento San Isidro, justo el día en que llegó a Miami tras ser desterrado de Cuba.

El programa vocero del régimen afirma que la Embajada de Estados Unidos tramitó el parole del artista y lo «reclama personalmente», para concluir: «No es exilio, es reubicación. No es víctima, es mercenario. Cuba no negocia su soberanía».

Resulta especialmente cínico que el régimen llame ahora «mercenario» a Otero Alcántara cuando, dos días antes de que cumpliera íntegramente su condena, lo sacó de la prisión de Guanajay y mantuvo oculto su paradero durante 11 días, en lo que organizaciones de derechos humanos denunciaron como una desaparición forzada: un secuestro de Estado.

Lo que hace aún más grotesca la narrativa de Razones de Cuba es que en las imágenes que circularon de la salida de Otero se ve claramente a un oficial del MININT conduciéndolo, lo que contradice de raíz el relato de una «reubicación voluntaria a petición de Washington».

El parole humanitario fue aprobado el viernes como única vía disponible para lograr su liberación, y este sábado Otero llegó a Miami en un vuelo de American Airlines desde La Habana, con escolta diplomática.

El régimen condicionó su liberación al exilio definitivo e irrevocable, prohibiéndole regresar a Cuba.

La publicación desató una avalancha de críticas que expone la hipocresía central del mensaje: el propio régimen mantuvo a Otero en una desaparición forzada durante 11 días antes de su salida del país.

Iliana Hernández fue directa: «Falsos a petición de ustedes, porque no lo dejaron libre el 9 de julio; lo tuvieron preso hasta hoy».

Amelia Calzadilla apuntó a la contradicción más evidente: «¿Y el servicio de custodia personal con el teniente coronel que le pusieron delante también era a petición de Washington?».

Leonela Toirac Duran señaló otra inconsistencia: «¿Y cómo dieron con él? Porque supuestamente lo tenían aislado y no se sabía dónde estaba. ¿En qué cárcel lo encontraron entonces...?».

Mariam Rodríguez resumió lo que muchos piensan sobre el destierro forzado: «Tienen que desterrarlo porque él, solo con su presencia, les vira La Habana al revés. Más miedo no pueden tenerle a una sola persona».

Yoannis Perez lo resumió sin rodeos en los comentarios: «Con esto, Razones de Cuba demuestra que es un instrumento de manipulación de los Castro».

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las históricas protestas del 11J y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por «ultraje a los símbolos de la patria», «desacato» y «desórdenes públicos».