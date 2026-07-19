Vergonzoso: Razones de Cuba tilda de mercenario a Luis Manuel Otero Alcántara

El programa de propaganda del régimen cubano Razones de Cuba publicó este sábado un video de apenas ocho segundos en el que califica de «mercenario» al artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, cofundador del Movimiento San Isidro, justo el día en que llegó a Miami tras ser desterrado de Cuba.
El programa vocero del régimen afirma que la Embajada de Estados Unidos tramitó el parole del artista y lo «reclama personalmente», para concluir: «No es exilio, es reubicación. No es víctima, es mercenario. Cuba no negocia su soberanía».
Resulta especialmente cínico que el régimen llame ahora «mercenario» a Otero Alcántara cuando, dos días antes de que cumpliera íntegramente su condena, lo sacó de la prisión de Guanajay y mantuvo oculto su paradero durante 11 días, en lo que organizaciones de derechos humanos denunciaron como una desaparición forzada: un secuestro de Estado.
Lo que hace aún más grotesca la narrativa de Razones de Cuba es que en las imágenes que circularon de la salida de Otero se ve claramente a un oficial del MININT conduciéndolo, lo que contradice de raíz el relato de una «reubicación voluntaria a petición de Washington».
El parole humanitario fue aprobado el viernes como única vía disponible para lograr su liberación, y este sábado Otero llegó a Miami en un vuelo de American Airlines desde La Habana, con escolta diplomática.
El régimen condicionó su liberación al exilio definitivo e irrevocable, prohibiéndole regresar a Cuba.
La publicación desató una avalancha de críticas que expone la hipocresía central del mensaje: el propio régimen mantuvo a Otero en una desaparición forzada durante 11 días antes de su salida del país.
Iliana Hernández fue directa: «Falsos a petición de ustedes, porque no lo dejaron libre el 9 de julio; lo tuvieron preso hasta hoy».
Amelia Calzadilla apuntó a la contradicción más evidente: «¿Y el servicio de custodia personal con el teniente coronel que le pusieron delante también era a petición de Washington?».
Leonela Toirac Duran señaló otra inconsistencia: «¿Y cómo dieron con él? Porque supuestamente lo tenían aislado y no se sabía dónde estaba. ¿En qué cárcel lo encontraron entonces...?».
Mariam Rodríguez resumió lo que muchos piensan sobre el destierro forzado: «Tienen que desterrarlo porque él, solo con su presencia, les vira La Habana al revés. Más miedo no pueden tenerle a una sola persona».
Yoannis Perez lo resumió sin rodeos en los comentarios: «Con esto, Razones de Cuba demuestra que es un instrumento de manipulación de los Castro».
Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las históricas protestas del 11J y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por «ultraje a los símbolos de la patria», «desacato» y «desórdenes públicos».
Preguntas Frecuentes sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y su Exilio Forzado
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el régimen cubano tildó de "mercenario" a Luis Manuel Otero Alcántara?
El régimen cubano, a través de su programa Razones de Cuba, calificó a Otero Alcántara de "mercenario" en un intento de desacreditarlo. Este calificativo fue utilizado justo cuando el artista llegó a Miami tras ser desterrado de Cuba, y se presentó como parte de una narrativa que intenta vincular su liberación y traslado a un supuesto acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, lo cual fue ampliamente criticado y desmentido.
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¿Qué circunstancias rodearon la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara?
Otero Alcántara fue liberado bajo la condición de exilio forzado y su salida fue gestionada a través de un parole humanitario aprobado por Estados Unidos. El régimen cubano lo mantuvo en paradero desconocido desde el 7 de julio, dos días antes del vencimiento oficial de su condena, lo que organizaciones de derechos humanos calificaron como desaparición forzada. Su liberación llegó solo tras la aprobación del parole humanitario el 17 de julio.
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¿Cuál es el significado del exilio forzado de Luis Manuel Otero Alcántara?
El exilio forzado de Otero Alcántara es una medida del régimen cubano para deshacerse de opositores de alto perfil sin que permanezcan activos dentro de la isla. Esta táctica ha sido aplicada sistemáticamente por el régimen a otros opositores, y representa una forma de represión política que impide a los disidentes continuar su activismo en Cuba.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la situación de Luis Manuel Otero Alcántara?
Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han denunciado la desaparición forzada de Otero Alcántara y exigido su liberación inmediata. Estas denuncias han incrementado la presión internacional sobre el régimen cubano, destacando la violación de derechos humanos en el caso del artista.
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¿Qué acciones ha tomado Luis Manuel Otero Alcántara tras su llegada a Miami?
Tras su llegada a Miami, Otero Alcántara visitó la Ermita de la Caridad del Cobre para realizar un acto simbólico de agradecimiento. En sus primeras declaraciones, expresó su compromiso con el futuro de Cuba y exigió la libertad de otros presos políticos, continuando su activismo desde el exilio.
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