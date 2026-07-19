Arzobispo de Santiago de Cuba: «Cuando alguien abusa del poder, ¿quién puede echárselo en cara?»

El arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez, pronunció este domingo una homilía en la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en la que lanzó una pregunta retórica de evidente resonancia política: «Cuando alguien hace cosas que no debe o abusa del poder, ¿quién puede echárselo en la cara? ¿Quién? ¿Quién?»

García Ibáñez explicó que, según las lecturas bíblicas, el poder de Dios se manifiesta en su clemencia y en su capacidad de perdonar. A partir de esa reflexión, exhortó a los fieles a actuar con humanidad y a perdonar a los demás.

La pregunta sobre el abuso de poder surgió al contrastar la autoridad absoluta de Dios con la dificultad que existe en la tierra para cuestionar a quienes actúan indebidamente desde posiciones de poder: «Si a veces no podemos echárselo ni a los mismos que viven aquí en la tierra», expresó el prelado.

García Ibáñez, de más de 80 años y al frente de la arquidiócesis desde 2007, cerró su homilía de este domingo con un llamado a la humanidad y al perdón mutuo: «Seamos humanos, sepamos perdonar como queremos que Dios nos perdone».

La homilía de este domingo es el último eslabón de una escalada progresiva de declaraciones críticas del arzobispo desde ese mismo recinto a lo largo de 2026.

En mayo, por ejemplo, García Ibáñez afirmó que «Cuba tiene que cambiar» y que deben adoptarse «medidas que cambien la situación del país». Ese mismo mes, pidió a los gobernantes no creerse «dueños del mundo».

Un mes después, advirtió que «hay gente que pone la confianza en el poder, y hacen mucho daño cuando por el poder se creen que tienen derecho a hacer cualquier cosa».

Y recientemente, reconoció el agobio del pueblo cubano con una frase directa: «Hay tanta gente pidiendo ayuda. Y la ayuda no basta».

Las declaraciones del arzobispado de Santiago de Cuba se producen en un contexto donde continúan las fricciones entre la iglesia católica y el régimen cubano.

En enero, por ejemplo, Seguridad del Estado citó y amenazó a sacerdotes críticos como Alberto Reyes Pías y Castor José Álvarez Devesa por sus declaraciones públicas.

Ese mismo mes, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió su pronunciamiento colectivo más directo, advirtiendo que «Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes» para evitar un caos social.