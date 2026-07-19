¿Activismo o política real? La diferencia que Cuba necesita entender

César Reynel Aguilera, autor de "El Soviet Caribeño", lanzó en una reciente tertulia en CiberCuba una distinción que considera fundamental para el futuro de la oposición cubana. El activismo político y hacer política son, en sus propias palabras, «dos cosas completamente distintas».

Reynel Aguilera participó junto al politólogo Julio Shiling, director de Patria de Martí, y la escritora Zoé Valdés, en un programa conducido por Tania Costa que reunió a 200 personas conectadas durante hora y media de debate ininterrumpido.

El argumento central de Reynel Aguilera es que el activismo cumple una función legítima e importante en una primera etapa —citó a la venezolana María Corina Machado como ejemplo de lo que ese modelo puede lograr—, pero que llega un punto de inflexión inevitable. «En un momento determinado la situación se torna tan compleja que todos esos opositores tienen necesariamente que dejar de hacer activismo político y tienen que empezar a hacer política».

Para ilustrar ese salto con su propia trayectoria, la escritora Zoé Valdés recordó su experiencia electoral en España. «Yo he hecho política en España. No llegué a 500,000 pero saqué como 387,000 votos con el partido Vox para el Senado». Valdés se presentó como candidata al Senado español por Vox en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 por la circunscripción de Madrid.

La fórmula que sintetiza ese tránsito, repetida como eje conceptual de la conversación, es contundente: «Hacer política es pragmatismo y decencia. No hay otra», dijo César Reynel.

Zoé Valdés refutó asimismo la tan cacareada crítica que apunta a la atomización de la oposición, señalada como uno de los principales frenos al cambio democrático. Sin embargo, ella lo ve dentro de la normalidad democrática porque la oposición ni es ni queremos que sea un bloque monolítico. Los opositores tienen sus diferentes ideologías y eso es legítimo, recalcó.

La Administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano desde enero de 2026, incluyendo medidas contra Miguel Díaz-Canel y su entorno familiar. Pero los participantes de la tertulia coinciden en que las sanciones externas no bastan si la oposición no da el salto cualitativo que César Reynel describe.

Interpelado directamente por la escritora, el también científico validó la tesis y añadió una advertencia para los nuevos exiliados. «Las dos palabras clave que yo le repito a todo el mundo es decencia y pragmatismo. Si tú llegas al exilio, no ataques a quien no te ha atacado».

Además, advirtió sobre la presencia de agentes de influencia infiltrados en el exilio del sur de la Florida, un riesgo que considera especialmente grave para los opositores recién llegados.

Por su parte, Shiling defendió propuestas de descomunización radical para Cuba, incluyendo la proscripción legal del Partido Comunista, lo que sitúa el debate sobre estrategia opositora en un terreno donde las diferencias de enfoque son tan profundas como las coincidencias de fondo.

Zoé Valdés resumió el imperativo con su testimonio personal: «Tú estás haciendo activismo y un día dices: hay que dar este paso, y lo das, y hay que darlo».

La escritora tendrá la oportunidad de desarrollar estas ideas ante el público de Miami el próximo 25 de julio a las 2:00 p.m., cuando presente su libro "Cuba, y ahora la libertad" en la John F. Kennedy Memorial Library de Hialeah, con entrada libre y moderación del periodista Andrés Reynaldo.