En estado grave un joven en Santiago de Cuba tras presunto intento de robo de aceite dieléctrico de un transformador

Un joven de 22 años identificado como Dalian Segura Venegas, conocido por el alias «El Oju», se encuentra en estado crítico tras recibir una potente descarga eléctrica en la madrugada del sábado en la zona de Versalles, Santiago de Cuba.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó los detalles en Facebook, tras recibir testimonios de varios santiagueros.

De acuerdo con las fuentes, el incidente ocurrió mientras el joven presuntamente intentaba extraer aceite dieléctrico de un transformador ubicado en la parte alta de un poste eléctrico, cuando el suministro fue restablecido de forma repentina y la descarga lo hizo caer desde varios metros de altura.

Dalian sufrió quemaduras de tercer grado en distintas partes del cuerpo y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario especializado. Varios testimonios coinciden en que su condición es crítica, aunque las autoridades cubanas no han emitido ningún parte oficial sobre su estado de salud.

El joven no estaba solo al momento del incidente: según las fuentes, la persona que lo acompañaba habría huido tras producirse la descarga, aunque otros testimonios apuntan a que fue capturada en el área.

Vecinos del lugar señalan que Dalian permaneció tendido en el suelo durante un tiempo antes de ser auxiliado. La descarga provocó además una explosión y una avería de gran magnitud que dejó sin electricidad a varios sectores de Versalles, sin que la Empresa Eléctrica hubiera acudido a reparar los daños horas después del incidente.

Este caso se suma a una cadena de incidentes fatales vinculados al robo de aceite dieléctrico en Santiago de Cuba.

El 9 de mayo de 2026 un hombre murió electrocutado al intentar robar aceite en El Cobre. El 11 de abril otro hombre murió y un segundo resultó con quemaduras graves tras la explosión de un transformador en Songo La Maya.

En septiembre de 2025 otro hombre perdió la vida en la Carretera de Siboney en circunstancias similares.

El robo de aceite dieléctrico se ha convertido en una epidemia nacional impulsada por la severa crisis energética.

Este fluido actúa como aislante y refrigerante en los transformadores. Su extracción daña irreversiblemente los equipos y puede dejar comunidades sin electricidad durante días o semanas.

El régimen cubano tipifica estos robos como sabotaje al Sistema Electroenergético Nacional mediante el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular, con penas que van de siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte en los casos más graves.

Mayeta Labrada precisó que la información «se basa en testimonios y continúa en desarrollo».