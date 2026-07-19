Se derrumba inmueble en el centro histórico de Matanzas

Un inmueble ubicado en la calle Milanés, entre Manzaneda y Zaragoza, en el centro histórico de Matanzas, se derrumbó de manera repentina esta tarde sin dejar personas lesionadas, según reportó el creador de contenidos independiente Christian Arbolaez.

Las imágenes del incidente muestran escombros desparramados sobre la acera y la calzada, así como personal de emergencias con cascos blancos y amarillos evaluando la zona entre edificaciones coloniales de colores típicos del patrimonio matancero.

Hasta el momento del reporte no se habían informado las causas del colapso.

El suceso se produce en una de las arterias principales del casco histórico de la ciudad, zona declarada Monumento Nacional, donde estudios técnicos estiman que aproximadamente 100 inmuebles presentan alto grado de deterioro y que el 12% de las edificaciones se encuentran en mal estado con riesgo de destrucción irreversible.

Las causas del deterioro son sistémicas: deficiencias en impermeabilización y evacuación de aguas, falta de mantenimiento planificado, cambios de uso abusivos, escasez de materiales de construcción y ausencia de financiamiento estable para la conservación.

En julio de 2025, el gobierno local ya había limitado el acceso a varias edificaciones del centro histórico por riesgo de colapso, sin que la situación mejorara de forma apreciable.

La propia calle Milanés corre paralela a la Calle del Medio, cuya decadencia fue ampliamente documentada en mayo de 2026 con tránsito ilegal de motos, acumulación de basura y robos, a pesar de ser vía peatonal declarada también Monumento Nacional.

Este derrumbe se suma a una serie de colapsos registrados en la provincia durante 2026: el 30 de mayo cedió parcialmente la antigua cafetería El Confite en Colón, y el 11 de mayo se derrumbó una bodega en Cárdenas, ambos sin lesionados.

El patrón se repite a escala nacional. En La Habana colapsan cerca de 1,000 edificaciones al año, y al cierre de 2025 existían 185,348 inmuebles en mal estado en la capital, de los cuales más de 46,000 requerían reforma capital. En 2025, al menos seis personas murieron en la capital por derrumbes, entre ellas una niña de siete años y un bebé de cinco meses.

El régimen cubano ha sido criticado de manera reiterada por priorizar la construcción de hoteles turísticos sobre el mantenimiento del patrimonio habitacional y los centros históricos, una política que ha agravado de forma sostenida la crisis estructural en todo el país.

El periódico Girón, órgano oficial de la provincia, advirtió en 2026 que «lo que está en juego ya no es solo la imagen de Matanzas, sino la salud y el futuro de quienes la habitan».