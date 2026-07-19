Marco Rubio tampoco se pierde la final del Mundial

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, está presente este domingo en la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Su presencia quedó documentada en una fotografía que publicó en X el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien posó junto a Rubio y a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en el palco VIP del estadio. Los tres sostienen una camiseta oficial de la selección argentina con el número 10, el escudo de la AFA, el parche de la Copa Mundial de la FIFA y autógrafos de jugadores.

«Con Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y con Chiqui Tapia. ¡Siempre un placer!», escribió Domínguez al compartir la imagen.

La presencia de Rubio en la final no había sido anunciada públicamente con anticipación, pero se suma a una activa participación del funcionario cubanoamericano a lo largo del torneo.

El 13 de junio, Rubio encabezó la delegación oficial de la administración Trump en el partido inaugural de Estados Unidos frente a Paraguay —victoria 4-1— en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ante más de 70,000 espectadores. Ese día también se reunió bilateralmente con el presidente paraguayo Santiago Peña para tratar asuntos de seguridad regional y comercio. El 28 de junio asistió al duelo entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La final de este domingo fue el único partido de los 102 del torneo al que asistió presencialmente Donald Trump, quien llegó al MetLife Stadium en el helicóptero presidencial Marine One aproximadamente 90 minutos antes del pitazo inicial y entregó el trofeo al capitán español junto a Infantino.

También estuvieron en las gradas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reuniendo en un mismo escenario a los líderes de los tres países anfitriones del torneo.

El partido fue histórico por partida doble: fue la primera vez que Argentina y España se enfrentaban en una final mundialista.

El Mundial 2026 batió récords históricos de asistencia, con 6,5 millones de espectadores a lo largo del torneo, y generó un impacto económico de cerca de 20,000 millones de dólares para Estados Unidos. Los boletos para la final en la reventa oficial de la FIFA alcanzaron precios de casi 2,3 millones de dólares por entrada.