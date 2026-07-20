La conmovedora historia de Emy, la bebé que lleva casi toda su vida en un hospital cubano

Emy Lucía Pérez tiene apenas siete meses de vida y prácticamente todos los ha pasado hospitalizada en la Sala de Terapia Intermedia del Pediátrico Provincial José Luis Miranda de Santa Clara.

El perfil oficialista Soy Villa Clara difundió una actualización sobre la pequeña, a quien presentó como un logro de la salud provincial. Su historia, especialmente conmovedora por la corta edad de la niña, ya había sido divulgada anteriormente.

Con menos de tres semanas de nacida, a finales de diciembre de 2025, Emy llegó en estado crítico al cuerpo de guardia del hospital tras sufrir una grave complicación respiratoria.

La publicación de Soy Villa Clara asegura que los estudios detectaron un timo ectópico, una anomalía poco frecuente localizada en el cuello que comprimía las vías respiratorias de la bebé.

Sin embargo, la nota publicada anteriormente identificó el diagnóstico como un hemangiopericitoma, un tumor vascular de tejidos blandos extremadamente raro durante la infancia.

No obstante, la gravedad del cuadro obligó a operar inmediatamente a la pequeña y practicarle una traqueotomía para garantizar que pudiera respirar.

Desde entonces, su madre, Elizabet López, residente en Placetas, no se ha separado de ella. Durante siete meses, ambas han convertido una sala hospitalaria en su hogar temporal.

«Desde los 17 días de nacida de la niña estoy aquí y ya son siete meses en este servicio, donde he encontrado una familia», relató la mujer.

Elizabet explicó que recibe acompañamiento permanente del personal médico y de enfermería, y que ha aprendido a manejar la traqueotomía para poder asumir los cuidados de su hija cuando finalmente regrese a casa.

«A la niña no le ha faltado nada y me han enseñado el manejo con la traqueotomía para cuando regrese a casa», afirmó.

Sus palabras retratan una realidad que se repite con dolorosa frecuencia en Cuba: madres que suspenden su vida cotidiana y permanecen durante meses junto a sus hijos, entre monitores, sondas y tratamientos médicos.

La evolución de Emy, sin embargo, ofrece motivos para la esperanza. La pequeña ha aumentado de peso progresivamente y presenta una evolución satisfactoria, según la información divulgada.

En junio, Yusiley Marcelo Harman, vicedirectora de Asistencia Médica del hospital, había descrito como favorable su recuperación.

«La evolución de la pequeña ha sido favorable, pues ha ganado en peso, se mantiene con un percentil adecuado, y su madre ya se encuentra preparada para enfrentar los cuidados en el hogar», señaló entonces la especialista.

Pese a esos avances, la actualización de Soy Villa Clara indica que Emy continuará hospitalizada en Terapia Intermedia hasta cumplir su primer año de vida, en diciembre de 2026.

Cuando finalmente pueda cruzar la puerta del hospital, necesitará cuidados complejos relacionados con la traqueotomía. Su madre llevará para entonces casi un año preparándose para asumirlos.

El caso de Emy no es el único de este tipo. El bebé Marcos Sánchez Méndez, de Matanzas, lleva ingresado desde el 25 de febrero con una malformación cerebral grave que también requirió traqueotomía, mientras su madre Roxana duerme en un sillón del hospital desde hace más de cuatro meses, separada de sus otros tres hijos.

En junio, otra madre de Santa Clara denunció que su hijo de siete meses vive hospitalizado desde su nacimiento en el mismo Hospital José Luis Miranda, a causa de una presunta negligencia médica durante el parto que derivó en parálisis cerebral y epilepsia.

Y en diciembre, la bebé Yoseily Miranda Rojas llevaba 10 meses hospitalizada en Camagüey por un trastorno metabólico sin tratamiento disponible en Cuba.

Estas historias comparten un hilo común: bebés que pasan sus primeros meses de vida entre monitores y tubos, y madres que los acompañan en una vigilia interminable, con una fortaleza que ningún sistema de salud debería tener que exigirles.