Madre cubana pide ayuda para su bebé hospitalizada hace 10 meses en Camagüey por rara enfermedad metabólica

La vida de la pequeña Yoseily Miranda Rojas, una bebé camagüeyana de apenas 10 meses, transcurre entre paredes de hospital desde que tenía solo 20 días de nacida.

Allí, en la cama 11 de la sala de Gastro del Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, su madre Jennifer Rojas, una adolescente de 17 años, libra con ella una batalla que parece demasiado grande para dos vidas tan jóvenes.

Yoseily padece trastorno metabólico de jarabe de arce, una enfermedad tan rara que hoy solo dos niños en toda Cuba la presentan, dijo la internauta Marilesdy Torres en el grupo de Facebook Baratelas Camagüey.

Las convulsiones incontrolables con las que comenzó su vida fueron la señal de un diagnóstico que cambiaría por completo su destino, sin el tratamiento adecuado, este trastorno puede resultar mortal.

Desde entonces, la bebé no ha podido regresar a casa. Lleva 10 meses hospitalizada, dependiendo totalmente de una dieta estricta y de medicamentos que no existen en Cuba.

No puede ingerir ningún alimento que contenga proteínas, le fueron suspendidos todos los lácteos, incluso la leche materna, y solo puede alimentarse con una fórmula especial llamada Anamix, prácticamente imposible de conseguir en la isla.

Además, necesita medicamentos como valproato de sodio, L-Carnitina, biotina y fenobarbital, insumos básicos para controlar los efectos del trastorno pero igual de escasos en el país.

La denuncia fue amplificada por el periodista José Luis Tan, quien alertó sobre la gravedad del caso y la falta de recursos para tratar a la niña. La madre, sin más herramientas que su propio desespero, pide ayuda a quienes puedan colaborar con la fórmula o los medicamentos que mantienen con vida a su hija.

En un país donde las carencias del sistema de salud se sienten cada vez más, historias como la de Yoseily revelan el costo humano detrás de esas ausencias.

Quienes deseen ayudar pueden acudir al propio hospital pediátrico de Camagüey, sala de Gastro, cama 11, donde ambas permanecen ingresadas.