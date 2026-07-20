«Ni los perros se lo comen»: guantanameros estallan en redes por mala calidad del pan

Imágenes comparativas publicadas el sábado en el grupo de Facebook Revolico Guantánamo Plus desataron una oleada de indignación entre residentes de Guantánamo, quienes denunciaron el dramático deterioro del pan de la canasta básica que reciben en sus barrios.

La publicación, firmada por Katherine Sago, mostraba dos panes: uno de dos días atrás, blanco y elaborado con harina refinada, y otro reciente con un aspecto que ella misma calificó como «pan de película de terror, sin hablar del gramaje».

Captura FB/REVOLICO GUANTÁNAMO PLUS

«Me pregunto si los familiares, los hijos de las personas que hacen esos panes se los comen. El cubano ha perdido el amor por el prójimo, la empatía. No les importa los niños que se van a comer esa basura», escribió Sago.

Decenas de vecinos respondieron con comentarios que confirmaron que el problema afecta a toda la provincia, no a un punto de venta aislado.

Un internauta señaló que «cualquier pan que usted compre es pura basura y nadie chequea ni gramaje ni calidad, todo está por la calle del medio». Otro apuntó a la fórmula de elaboración: «Cuando se quede en el mostrador y el administrador tenga que pagar, se va a enterar que esa fórmula sin azúcar, sin aceite y etc. jamás dará pan».

Las quejas coincidieron en varios detalles: el pan llega con acidez elevada, sin grasa ni sal, y si se deja para la tarde aparecen puntos negros en su superficie. Una residente lo resumió así: «Da asco el pan que se está vendiendo por la canasta básica, ni los perros se lo comen. Es nuestro pan de cada día, no nuestro veneno de cada día».

Vecinos del Reparto Obrero confirmaron que la situación es idéntica en su zona, y un ciudadano exigió saber dónde están las autoridades encargadas de supervisar la producción en la panadería de Pedro A. Pérez, en las calles 2 y 3 Sur. «Ninguna autoridad estatal controla su calidad. Así las cosas», resumió otro internauta.

Algunos comentarios reflejaron resignación ante lo que se percibe como un problema estructural: «Pero nada pasa, seguimos aguantando eso y más, porque así programaron al cubano. SOS CUBA».

El deterioro denunciado este fin de semana no es nuevo ni exclusivo de Guantánamo. Desde mayo de 2025, la provincia restringió el pan normado únicamente a niños de cero a 13 años e instituciones priorizadas, dejando fuera al grueso de la población adulta.

El gramaje ya había sido recortado de 80 a 60 gramos en septiembre de 2024. La fórmula oficial del Ministerio de la Industria Alimentaria exige harina de trigo, aceite, azúcar y levadura, pero en la práctica esos ingredientes no están disponibles: la harina se mezcla con pulpa de yuca, boniato o maíz, lo que produce un pan ácido y de rápido deterioro.

El molino de trigo de Guantánamo está inactivo y la provincia depende de envíos esporádicos desde La Habana. A nivel nacional, solo una de las seis embarcaciones de trigo contratadas para 2026 ha llegado al país, y el único molino activo —en Cienfuegos— produce 250 toneladas diarias frente a las 700 que se necesitan.

Guantánamo figura entre las cinco provincias con niveles críticos de inseguridad alimentaria en 2026, y cerca del 79% de sus hogares reportan hambre. Ante el colapso, la respuesta del gobierno local ha sido promover el movimiento «Desde el barrio cultiva tu pedacito», trasladando a las familias la responsabilidad de producir sus propios alimentos.