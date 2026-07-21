«Estaba preso todavía»: Seguridad del Estado mantuvo a Luis Manuel Otero Alcántara en una casa cerca de Guanabo

Luis Manuel Otero Alcántara reveló este lunes que los días previos a su salida de Cuba no fueron de libertad, sino una prolongación de su reclusión bajo otra modalidad. 4

Tras ser sacado de la prisión de Guanajay el 7 de julio, la Seguridad del Estado lo trasladó a una vivienda cercana a Guanabo y lo mantuvo bajo custodia mientras se tramitaba su ingreso a Estados Unidos.

«Yo estaba preso todavía. Simplemente me estaban llevando para otro sitio», declaró el artista y fundador del Movimiento San Isidro en una entrevista concedida a Martí Noticias.

Otero Alcántara llegó a Miami este sábado tras cinco años de prisión política en Cuba, luego de que el 17 de julio fuera aprobado un parole humanitario individual para permitir su entrada a Estados Unidos.

La solicitud había sido tramitada mediante el formulario I-131 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), después de varias semanas de gestiones.

Aunque durante su estancia en Guanabo pudo despedirse de algunos familiares y amigos, Otero Alcántara aseguró que todas sus conversaciones eran grabadas.

Según explicó, seguía considerándose un prisionero porque permanecía bajo la vigilancia y el control de la Seguridad del Estado. Diferentes organizaciones internacionales calificaron esta situación como «desaparición forzada».

El artista relató que los funcionarios aprovecharon esos días para conocer su estado emocional y sus planes futuros, así como para medir hasta qué punto estaba dispuesto a negociar.

También sostuvo que las autoridades sabían que no podían mantenerlo indefinidamente aislado debido a la presión internacional y a las gestiones realizadas ante organismos internacionales.

Tras su traslado desde Guanajay y el vencimiento de su condena, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas activó una Acción Urgente en su favor, mientras Amnistía Internacional denunció que se encontraba en situación de desaparición forzada y exigió su liberación inmediata e incondicional.

Otero Alcántara afirmó que era consciente de que las imágenes captadas durante esos días podían ser utilizadas posteriormente para intentar desacreditarlo.

«A mí me encantan las cámaras», comentó. «Usarlo en mi contra depende de la percepción de nosotros, los que estamos construyendo narrativas», añadió.

El exilio como única alternativa

El fundador del Movimiento San Isidro aseguró que, desde el inicio de su encarcelamiento, la Seguridad del Estado le dejó claro que la única alternativa para abandonar la prisión era aceptar el exilio.

El artista fue obligado a abandonar Cuba de manera definitiva como condición para recuperar su libertad, pese a haber cumplido íntegramente su condena.

Otero Alcántara explicó que eligió Estados Unidos por su cercanía con Cuba y porque allí reside parte de su familia.

Durante la entrevista, el artista contestatario afirmó que la pintura fue el principal recurso que le permitió sobrellevar los cinco años de encarcelamiento. Aseguró que continuó produciendo obras pese al aislamiento y a que parte de ellas fueron confiscadas.

«Si me quitaban todas las pinturas, por lo menos 20 personas habían cambiado con las obras que hicimos en la prisión», afirmó al explicar el impacto que tuvieron sus trabajos entre otros reclusos.

Cuando le preguntaron por qué las autoridades le permitieron continuar pintando y sacar gran parte de sus obras de la cárcel, respondió: «Porque me moría y no me querían muerto».

Reclamo por la libertad de El Osorbo

El artista dedicó parte de la conversación con Martí Noticias a reclamar la liberación del rapero y preso político Maykel Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, quien cumple una condena de nueve años.

El músico fue trasladado el 10 de julio desde la prisión Kilo 8, en Pinar del Río, hasta la cárcel de máxima seguridad de Guanajay. Su familia no fue informada previamente del traslado.

Otero denunció que el régimen cubano continúa utilizando a los presos políticos como fichas de negociación.

Sobre el futuro político de Cuba, señaló que no espera un desenlace inmediato, sino el comienzo de un proceso más largo.

«Yo no creo que haya un final. Yo creo que hay una transición, y las transiciones son hacia una evolución», afirmó.

El artista también habló sobre las conversaciones que mantenía con otros presos ante la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra el régimen cubano.

«La gente quiere que pase algo. La gente está loca porque pase algo», expresó.

Otero anunció que continuará desarrollando su obra y su activismo desde el exilio, con la liberación de los presos políticos y la atención internacional sobre la situación de Cuba entre sus prioridades.

«Vamos a seguir trabajando y no vamos a perder un minuto, porque un minuto que perdamos es un minuto más de dictadura», concluyó.