Ulises Toirac agradece a médicos cubanos que trabajan bajo apagones y carencias sin perder su vocación

Médicos cubanos en medio de la crisis en la isla (Ilustración)

El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó este lunes en Facebook un emotivo mensaje de agradecimiento al equipo de cirujanos del Hospital Manuel Fajardo de La Habana, donde actualmente recibe atención médica, y destacó su entrega y profesionalismo en medio de los apagones y las penurias que atraviesa Cuba.

Toirac, quien arrastra una larga lista de problemas de salud —asma y afecciones en la vista, el oído y la columna—, aseguró que su extensa relación con el sistema sanitario le permite hablar «con propiedad acerca de los médicos y enfermeras cubanos».

El núcleo de su mensaje fue el reconocimiento a los profesionales de la salud que enfrentan las mismas dificultades que el resto de la población sin abandonar su vocación.

«Los médicos cubanos —y este grupo de cirujanos entre ellos— son entregados y absolutamente profesionales. Gente de cerebro», afirmó.

«Van a sus hospitales y salas y pacientes abajo de los mismos apagones que todos nosotros, a menudo en los mismos transportes que todos nosotros, y pasando los mismos trabajos que todos nosotros. Sin quejas, sin resabios, sin maltratos», escribió Toirac.

El humorista destacó que esos profesionales continúan atendiendo a sus pacientes «con una sonrisa y un denuedo» que provocan asombro y agradecimiento cuando se observa, según sus palabras, «el paquete completo».

El también guionista dedicó palabras especiales a la doctora Juana María Velázquez, a quien considera «familia, sin peros», tanto por los años de relación como por su talento y su gracia.

El mensaje no constituye una crítica directa al régimen, aunque expone las difíciles condiciones en las que trabajan los médicos cubanos y reconoce su capacidad para anteponer la vocación y el espíritu humanista a sus intereses personales.

«Más que la frase del maestro 'Honrar honra' —porque no persigo sentirme honrado—, me mueve el reconocimiento de la existencia de gente cuyo talento, conocimientos y sacrificio siguen validando su espíritu humanista por encima de intereses personales», expresó.

Toirac cerró su publicación con una frase breve y contundente: «Era eso... mi reverencia. Y mi eterna gratitud».

El tributo adquiere especial relevancia en medio del grave deterioro del sistema sanitario cubano. Hospitales de la isla han llegado a enfrentar apagones de hasta 20 horas diarias, mientras más de 96.000 personas aguardan por cirugías, entre ellas alrededor de 11.000 niños.

Las estadísticas oficiales también muestran que Cuba perdió 30.767 médicos entre 2021 y 2024, al pasar de 106.131 galenos registrados a 75.364, una reducción que ha debilitado aún más la capacidad asistencial del país.

Toirac no es ajeno a las críticas por la crisis cubana. En junio describió al país como un «laberinto que no tiene solución» y denunció la falta de medicamentos y profesionales de la salud.

En diciembre de 2025 también cuestionó la inacción de las autoridades ante las muertes relacionadas con la crisis epidemiológica. El propio artista había contraído chikungunya en noviembre y posteriormente relató que la enfermedad continuaba afectándole el cuello, los hombros y la columna.