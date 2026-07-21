Ulises Toirac agradece a médicos cubanos que trabajan bajo apagones y carencias sin perder su vocación

El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó este lunes en Facebook un emotivo mensaje de agradecimiento al equipo de cirujanos del Hospital Manuel Fajardo de La Habana, donde actualmente recibe atención médica, y destacó su entrega y profesionalismo en medio de los apagones y las penurias que atraviesa Cuba.
Toirac, quien arrastra una larga lista de problemas de salud —asma y afecciones en la vista, el oído y la columna—, aseguró que su extensa relación con el sistema sanitario le permite hablar «con propiedad acerca de los médicos y enfermeras cubanos».
El núcleo de su mensaje fue el reconocimiento a los profesionales de la salud que enfrentan las mismas dificultades que el resto de la población sin abandonar su vocación.
«Los médicos cubanos —y este grupo de cirujanos entre ellos— son entregados y absolutamente profesionales. Gente de cerebro», afirmó.
«Van a sus hospitales y salas y pacientes abajo de los mismos apagones que todos nosotros, a menudo en los mismos transportes que todos nosotros, y pasando los mismos trabajos que todos nosotros. Sin quejas, sin resabios, sin maltratos», escribió Toirac.
El humorista destacó que esos profesionales continúan atendiendo a sus pacientes «con una sonrisa y un denuedo» que provocan asombro y agradecimiento cuando se observa, según sus palabras, «el paquete completo».
El también guionista dedicó palabras especiales a la doctora Juana María Velázquez, a quien considera «familia, sin peros», tanto por los años de relación como por su talento y su gracia.
El mensaje no constituye una crítica directa al régimen, aunque expone las difíciles condiciones en las que trabajan los médicos cubanos y reconoce su capacidad para anteponer la vocación y el espíritu humanista a sus intereses personales.
«Más que la frase del maestro 'Honrar honra' —porque no persigo sentirme honrado—, me mueve el reconocimiento de la existencia de gente cuyo talento, conocimientos y sacrificio siguen validando su espíritu humanista por encima de intereses personales», expresó.
Toirac cerró su publicación con una frase breve y contundente: «Era eso... mi reverencia. Y mi eterna gratitud».
El tributo adquiere especial relevancia en medio del grave deterioro del sistema sanitario cubano. Hospitales de la isla han llegado a enfrentar apagones de hasta 20 horas diarias, mientras más de 96.000 personas aguardan por cirugías, entre ellas alrededor de 11.000 niños.
Las estadísticas oficiales también muestran que Cuba perdió 30.767 médicos entre 2021 y 2024, al pasar de 106.131 galenos registrados a 75.364, una reducción que ha debilitado aún más la capacidad asistencial del país.
Toirac no es ajeno a las críticas por la crisis cubana. En junio describió al país como un «laberinto que no tiene solución» y denunció la falta de medicamentos y profesionales de la salud.
En diciembre de 2025 también cuestionó la inacción de las autoridades ante las muertes relacionadas con la crisis epidemiológica. El propio artista había contraído chikungunya en noviembre y posteriormente relató que la enfermedad continuaba afectándole el cuello, los hombros y la columna.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Sanitaria y Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
En Cuba, el sistema de salud enfrenta una crisis severa, con hospitales operando bajo apagones de hasta 20 horas diarias y una larga lista de cirugías retrasadas. Los profesionales de la salud trabajan en condiciones precarias sin abandonar su vocación, a pesar de la falta de recursos y el éxodo de médicos.
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¿Cómo los apagones afectan la vida diaria en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba tienen un impacto devastador en la vida diaria, afectando desde la disponibilidad de agua hasta las comunicaciones. La población enfrenta apagones de hasta 24 horas diarias, lo que provoca un círculo vicioso de carencias económicas y energéticas.
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¿Cuáles son las críticas de Ulises Toirac hacia el gobierno cubano?
Ulises Toirac critica duramente al régimen cubano por su incapacidad para gestionar las crisis estructurales que afectan a la población. Atribuye los problemas energéticos y económicos a décadas de mala gestión e inversiones, y denuncia que el gobierno prioriza la propaganda sobre soluciones efectivas.
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¿Qué ha dicho Ulises Toirac sobre la emigración cubana?
Ulises Toirac ha señalado que la emigración masiva de cubanos es un reflejo de la desesperanza y la falta de futuro en el país. Califica esta emigración como la peor tragedia migratoria de toda la historia cubana, destacando que millones han decidido irse debido a la gestión deficiente del gobierno.
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