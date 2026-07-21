¿Cómo puede un jubilado vivir con 2,500 pesos cubanos?

Una madre cubana de 32 años publicó un video en Facebook que se convirtió en espejo de la miseria que padecen millones de cubanos: vendió objetos de su propia casa para reunir 6,000 pesos y con ese dinero apenas pudo comprar un pomo de aceite, habichuelas, croquetas, un desodorante y jabón, sin que le alcanzara para arroz ni un plato de comida consistente.

«Con eso que vendí logré tener 6,000 pesos y pude comprar un pomo de aceite, sin decir dinero, cuánto costó, habichuelas, croquetas, me tuve que comprar un desodorante, tuve que comprar jabón y si acaso me quedaron mil pesos, fue mucho, sin comprar arroz, sin comprar un plato fuerte», relató Meyvis Fundora en el video.

La pregunta que lanzó al final de su testimonio resume la angustia de toda una generación: «¿Cómo vive un jubilado con 2,500 pesos? Y hay personas que no están jubiladas que cobran 2,500 ¿Cómo pueden vivir, señores?»

La respuesta de los usuarios fue unánime y demoledora. «No viven, mal viven, resisten y esperan», escribió uno. «No vivimos. Sobrevivimos, que es diferente. Muy triste lo que nos están haciendo vivir», apuntó otro. Un tercer comentarista resumió la situación con una frase que circuló ampliamente: «Esa pregunta ni Fidel la respondió».

Un jubilado que se identificó como receptor de exactamente esa cantidad tomó la palabra: «Yo soy uno de esos jubilados que ganan 2,500 pesos al mes. No sé cómo he podido vivir con ese dinero. En mi caso le doy gracias al Creador que no me ha dejado irme a la cama sin haber llevado un plato de comida a mi mesa. Los demás no sé, no puedo hablar de los demás, pero estoy seguro que no les será fácil».

Otros usuarios pusieron cifras aún más crudas sobre la mesa. «Si en una casa se gastan 5,000 pesos diarios, sin dudarlo», escribió uno, evidenciando que la pensión mensual no cubre ni 24 horas de gastos reales. Alguien que cobra la asistencia social señaló que su situación es todavía peor: «Qué crees de nosotros, los asistenciados, con 1,540. No nos da ni para un pomo de aceite. Hemos bajado grandemente de peso. Por hambre y sufrimientos».

Varios comentaristas señalaron además que el calvario no termina con el monto de la pensión: las colas para cobrar y los retrasos de hasta dos meses agravan la situación. «Eso sin contar las largas y demoradas colas que tienen que hacer para sacar ese dinerito, y otros que se pasan hasta dos meses o más de tardanza para poder cobrarlo», escribió una usuaria.

El deterioro del poder adquisitivo de los jubilados no es un problema nuevo. En agosto de 2025, el régimen aprobó un aumento de las pensiones más bajas, elevando hasta 4,000 pesos mensuales las prestaciones inferiores a ese umbral. Aunque la medida fue presentada como un refuerzo de la protección social, ya entonces numerosos economistas y ciudadanos advirtieron que el incremento resultaba insuficiente frente a la inflación y al acelerado encarecimiento de los alimentos y otros productos básicos.

Los números confirman lo que el video muestra. Cubrir todas las necesidades básicas —comida, medicamentos, transporte, aseo— requiere alrededor de 96,000 pesos mensuales, según estimaciones recientes.

La brecha entre los ingresos y el costo de la vida persiste incluso tras las últimas medidas anunciadas por el régimen. Desde el 1 de julio entró oficialmente en vigor el nuevo salario mínimo de 3,210 pesos mensuales, un incremento del 53 % respecto a los 2,100 pesos anteriores. Sin embargo, el propio Ministerio de Trabajo alertó que los nuevos salarios comenzarán a pagarse en agosto, correspondientes al mes de julio. Además, las autoridades reconocieron que incluso el nuevo salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona.

La crisis del sistema también ha quedado reflejada en los problemas para financiar las pensiones: el gobierno provincial de Granma admitió en junio de 2026 no tener los 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 jubilados, y el 18 de julio el régimen anunció que los negocios locales serán los responsables de asumir ese pago, reconociendo de facto que el Estado no puede sostener el sistema.

Mientras tanto, más de 1.7 millones de cubanos dependen de esas pensiones para sobrevivir. Como resumió un comentarista: «Ese dinero no es para vivir, es para morirse lentamente. Da pena que personas que sí trabajaron toda su vida reciban este pago. Han traicionado a un país entero».

Para miles de jubilados cubanos, el problema ya no es cuánto aumentan las pensiones, sino que sus ingresos siguen muy lejos del costo real de la vida.