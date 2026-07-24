¿Qué contienen los paquetes de ayuda humanitaria de Estados Unidos para el pueblo de Cuba?

Donativo de Estados Unidos para el pueblo de Cuba

Familias cubanas vulnerables han comenzado a recibir los módulos de asistencia humanitaria financiados por el gobierno de Estados Unidos, cuya distribución arrancó el miércoles en los municipios de Bejucal, en Mayabeque, y Alquízar, en Artemisa.

Cáritas Cuba informó que cada paquete está compuesto por dos bloques diferenciados: uno alimentario y otro de higiene y utilidad doméstica, diseñados para cubrir las carencias más inmediatas de los hogares beneficiarios.

En el bloque de alimentos, cada módulo incluye 10 libras de arroz, 10 libras de frijoles, un galón de aceite, una libra de azúcar morena, tres libras de pastas alimenticias, seis latas de sardinas en tomate y cinco latas de atún en agua.

El bloque de higiene trae cuatro jabones de baño, un detergente en polvo, dos tubos de pasta dental, cuatro cepillos dentales, un frasco con tabletas potabilizadoras de agua, dos paquetes de almohadillas sanitarias, un cubo plástico con tapa, un recipiente de 20 litros para almacenar agua y una lámpara recargable.

La selección de beneficiarios está a cargo de los equipos parroquiales y voluntarios de Cáritas en cada diócesis, quienes realizan visitas domiciliarias aplicando criterios de vulnerabilidad establecidos por el donante.

Se priorizan adultos mayores que viven solos, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con discapacidad o encamadas, y familias con niños menores de cinco años en situación de riesgo.

Esta distribución forma parte del paquete de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio el 8 de mayo de 2026, del cual 60 millones se canalizan a través de la Iglesia Católica y Cáritas Cuba con el acompañamiento de Catholic Relief Services (CRS).

Los 40 millones restantes son gestionados por otras organizaciones no gubernamentales independientes.

El primer vuelo humanitario bajo este compromiso partió de Miami el 21 de julio transportando 18 toneladas de alimentos e insumos de higiene, suficientes para atender a unas 700 familias en la primera fase correspondiente a la Arquidiócesis de La Habana.

El plan abarca todas las diócesis del territorio nacional, desde Pinar del Río hasta Camagüey, y aspira a beneficiar entre 100,000 y 200,000 familias en toda la isla en los próximos meses.

En paralelo, continúa la entrega de insumos a las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa, que golpeó el oriente cubano entre octubre y noviembre de 2025 dejando más de 60,000 viviendas destruidas o dañadas. Para esas zonas se destinaron fondos iniciales de tres y seis millones de dólares en etapas previas.

Cáritas Cuba reconoció abiertamente las limitaciones del programa. «Somos plenamente conscientes de que no podemos llegar a todos. Por ello, entregamos esta ayuda 'que no es masiva en su cobertura', con el corazón puesto en quienes, en medio de la actual crisis humanitaria, enfrentan una mayor vulnerabilidad».

La iniciativa ha generado dudas y debate público sobre si una asistencia de este alcance puede marcar una diferencia real frente a la profundidad de la crisis estructural que atraviesa Cuba tras décadas de dictadura.

Cáritas cerró su comunicado con una cita de la Madre Teresa de Calcuta que resume su postura ante las limitaciones del programa: «A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota».