Carlos R. Fernández de Cossío reacciona a las nuevas sanciones y dice que Marco Rubio «tiene un espíritu muy torcido»

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó este jueves las nuevas sanciones anunciadas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como «una guerra abierta contra todo el pueblo» y afirmó que Rubio «tiene un espíritu muy torcido».

Las declaraciones, publicada en redes sociales, llegaron horas después de que Rubio anunciara una nueva ronda de sanciones contra nueve entidades y dos altos funcionarios cubanos, amparadas en la Orden Ejecutiva 14404 que el presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo de 2026.

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Entre las entidades designadas figuran CEINPET, ENERSA S.A., EINARBO S.A., CSMC y UCCM, vinculadas al sector energético y al programa de misiones médicas cubanas en el exterior.

También fueron sancionados el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda y la funcionaria Gretza Sánchez Padrón, en lo que representa la primera vez que las medidas apuntan directamente al aparato de las misiones médicas.

Fernández de Cossío se ha convertido en la voz más activa del régimen cubano frente a la presión de Washington a lo largo de 2026, con una retórica que ha escalado semana a semana.

En mayo acusó a Rubio de mentir «de forma deliberada» para justificar una «agresión cruel y despiadada» contra el pueblo cubano.

En junio calificó las sanciones contra la empresa estatal de petróleo CUPET de «castigo colectivo» que privaba a Cuba de combustibles, y el 26 de ese mismo mes describió la presión económica como «inverosímil» y de alcance «extraterritorial».

El 2 de julio culpó a Estados Unidos del caos que enfrentan los cubanos y denunció presiones de Washington para que terceros países cancelen convenios con las misiones médicas de la isla.

El 17 de julio llegó a acusar a Estados Unidos de ser la «principal fuente de terrorismo» en el hemisferio occidental, y el miércoles pasado tildó la política de Rubio de «sucio negocio político».

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también ha sumado su voz al coro oficial, atribuyendo las sanciones a «ambiciones de conquista» y «sentimientos vengativos» de la élite política que respaldó la carrera de Rubio.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, afectando progresivamente a los pilares económicos del régimen: el conglomerado militar GAESA, el sistema bancario, el sector turístico y ahora el programa de misiones médicas.

El propio Rubio negó el miércoles, durante una rueda de prensa en Manila, haber fijado un cronograma para un cambio de régimen en Cuba antes de que termine 2026, aunque describió a la isla como un «estado fallido» y advirtió en julio que la dirigencia cubana aún tenía margen para emprender «reformas reales» antes de que fuera «demasiado tarde».