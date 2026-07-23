Marco Rubio cumple su advertencia tras ampliar las sanciones contra el régimen cubano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cumplió este jueves una promesa que viene repitiendo desde mayo: mantener e intensificar la presión sobre el régimen cubano hasta forzar cambios políticos y económicos. Su más reciente decisión fue anunciar una nueva ronda de sanciones contra nueve entidades y dos altos funcionarios, dirigidas a golpear tres pilares estratégicos del poder en la isla: GAESA, el sector energético y el programa de misiones médicas en el extranjero.

Las nuevas designaciones fueron adoptadas al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas a la represión en Cuba y a actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

«El régimen comunista cubano continúa explotando a su pueblo y actuando como el principal patrocinador del izquierdismo radical y la violencia política en nuestro hemisferio», afirmó Rubio al anunciar las medidas.

Nuevo golpe a GAESA

Una parte importante de las sanciones vuelve a dirigirse contra GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana y que Washington acusa de intentar esquivar las restricciones estadounidenses mediante la reorganización de sus empresas.

El Departamento de Estado señaló como ejemplo el traspaso de la administración del Puerto de Mariel a Coral Marítima S.A., una operación realizada en junio que, según Washington, buscó proteger activos del conglomerado frente a las sanciones.

Por ello fueron designadas Terminal de Contenedores de Mariel S.A., Coral Marítima S.A., CEIBA Investments Limited y ORBIT S.A., empresa procesadora de remesas que el Gobierno estadounidense considera «casi con certeza» controlada por GAESA.

Las medidas alcanzan además al Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), brazo de investigación de la ya sancionada CUPET, así como a ENERSA S.A. y EINARBO S.A., empresas dedicadas a la importación de gas y lubricantes.

Washington considera que estas entidades forman parte de la infraestructura que sostiene el sistema energético del régimen.

Las misiones médicas vuelven a estar bajo presión

La nueva ronda de sanciones también golpea el programa de exportación de servicios médicos, que Estados Unidos califica como una forma de trabajo forzoso y trata de personas.

Fueron designadas la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), además del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y la directora de la UCCM, Gretza Sánchez Padrón.

Según el Departamento de Estado, el régimen cubano retiene entre el 50 % y el 95 % de los salarios que los países receptores pagan por los servicios de los médicos cubanos.

Las sanciones anunciadas este jueves representan un nuevo capítulo de una estrategia que Rubio anunció desde el inicio de la aplicación de la Orden Ejecutiva 14404.

El 7 de mayo, tras sancionar por primera vez a GAESA y a Moa Nickel S.A., el secretario de Estado advirtió que la administración Trump «continuará tomando medidas hasta que el régimen adopte todas las reformas políticas y económicas necesarias».

Once días después, el 18 de mayo, amplió las sanciones a 11 altos cargos del régimen, la Dirección de Inteligencia (DGI) y otros organismos estatales, y lanzó una nueva advertencia: «Se esperan acciones sancionatorias adicionales en los próximos días y semanas».

Rubio volvió a cumplir esa promesa el 11 de junio, cuando sancionó a CUPET, calificando a la petrolera estatal como uno de los principales instrumentos utilizados por el régimen para sostener su aparato represivo.

En aquella ocasión aseguró que «continuaremos atacando la capacidad del régimen comunista para utilizar su comercio de energía para promover su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano».

Las nuevas designaciones se producen días después de que el propio Departamento de Estado publicara el informe «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», un documento de unas 100 páginas que detalla siete décadas de subversión cubana, y que Rubio citó explícitamente como contexto de las nuevas medidas.

Con las medidas anunciadas este jueves, la administración Trump mantiene la hoja de ruta que Rubio ha defendido durante los últimos meses: aumentar progresivamente la presión económica sobre las principales fuentes de ingresos del régimen cubano y sobre los organismos que, según Washington, sostienen su aparato político, militar y represivo.