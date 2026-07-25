Camión impacta contra subestación eléctrica y deja a más de 9,000 clientes sin servicio en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos

Un camión impactó en la noche del jueves una subestación eléctrica en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, lo cual provocó un apagón que dejó sin servicio a más de 9,000 clientes y agravó la ya compleja situación energética del municipio.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 p.m., aproximadamente un kilómetro después del entronque de Real Campiña, cuando el vehículo perdió el control y chocó contra la subestación de la línea 1415 de 33 kilovoltios.

A través de su perfil en Facebook, el usuario Armando Carranza Valladares, explicó que no se reportaron heridos, lesionados ni fallecidos, mientras las autoridades investigan las causas del hecho.

Captura de Facebook/Armando Carranza Valladares

El impacto destruyó los seis circuitos de la línea, identificados como 40, 42, 43, 44, 70 y 73, lo que dejó sin electricidad a 9,026 clientes.

Los daños materiales incluyen postes derribados que deberán ser sustituidos, aislantes rotos, conductores desconectados y otros postes que requieren ser enderezados.

Además, el transformador de la subestación sufrió graves afectaciones y el derrame del aceite dieléctrico complicó las labores de recuperación.

De acuerdo con la fuente, la Organización Básica Eléctrica de Cienfuegos trabaja para restablecer el suministro mediante una vía alternativa mientras prepara la reparación definitiva de la infraestructura.

Carranza advirtió que las labores serán complejas debido a la necesidad de reemplazar postes, instalar nuevos aislantes, reconectar conductores y corregir otros daños ocasionados por el impacto.

Las autoridades locales señalaron que el restablecimiento total del servicio no será inmediato debido a los recursos y la técnica especializada que demandan los trabajos, aunque aseguraron que los equipos de la Organización Básica Eléctrica y los responsables del municipio mantendrán las labores hasta recuperar completamente el suministro.

El accidente golpea a un municipio que ya arrastraba una crisis eléctrica severa. Vecinos de Aguada de Pasajeros denunciaron apagones de hasta 48 horas consecutivas desde junio, y la comunidad de Real Campiña, precisamente la zona del accidente, reportó semanas atrás cortes de hasta tres días seguidos y 27 días sin agua potable.

Este jueves, el sistema eléctrico cubano rozó otro récord de apagones con una afectación de 2,315 MW, cerca del máximo histórico de 2,341 MW registrado el 8 de julio.

Para este viernes se proyecta un déficit de 2,160 MW, con una disponibilidad de generación de apenas 1,070 MW frente a una demanda prevista de 3,200 MW, según la Unión Eléctrica.

No es la primera vez que un accidente de tránsito agrava la precaria red eléctrica cubana. En octubre de 2025, un camión impactó contra un poste en Ranchuelo, provincia de Villa Clara, lo cual provocó una explosión en la subestación Gran Panel y dejó sin servicio a más de 10,000 personas.