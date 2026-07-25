Camión impacta contra subestación eléctrica y deja a más de 9,000 clientes sin servicio en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos

Un camión impactó en la noche del jueves una subestación eléctrica en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, lo cual provocó un apagón que dejó sin servicio a más de 9,000 clientes y agravó la ya compleja situación energética del municipio.
El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 p.m., aproximadamente un kilómetro después del entronque de Real Campiña, cuando el vehículo perdió el control y chocó contra la subestación de la línea 1415 de 33 kilovoltios.
A través de su perfil en Facebook, el usuario Armando Carranza Valladares, explicó que no se reportaron heridos, lesionados ni fallecidos, mientras las autoridades investigan las causas del hecho.
El impacto destruyó los seis circuitos de la línea, identificados como 40, 42, 43, 44, 70 y 73, lo que dejó sin electricidad a 9,026 clientes.
Los daños materiales incluyen postes derribados que deberán ser sustituidos, aislantes rotos, conductores desconectados y otros postes que requieren ser enderezados.
Además, el transformador de la subestación sufrió graves afectaciones y el derrame del aceite dieléctrico complicó las labores de recuperación.
De acuerdo con la fuente, la Organización Básica Eléctrica de Cienfuegos trabaja para restablecer el suministro mediante una vía alternativa mientras prepara la reparación definitiva de la infraestructura.
Carranza advirtió que las labores serán complejas debido a la necesidad de reemplazar postes, instalar nuevos aislantes, reconectar conductores y corregir otros daños ocasionados por el impacto.
Las autoridades locales señalaron que el restablecimiento total del servicio no será inmediato debido a los recursos y la técnica especializada que demandan los trabajos, aunque aseguraron que los equipos de la Organización Básica Eléctrica y los responsables del municipio mantendrán las labores hasta recuperar completamente el suministro.
El accidente golpea a un municipio que ya arrastraba una crisis eléctrica severa. Vecinos de Aguada de Pasajeros denunciaron apagones de hasta 48 horas consecutivas desde junio, y la comunidad de Real Campiña, precisamente la zona del accidente, reportó semanas atrás cortes de hasta tres días seguidos y 27 días sin agua potable.
Este jueves, el sistema eléctrico cubano rozó otro récord de apagones con una afectación de 2,315 MW, cerca del máximo histórico de 2,341 MW registrado el 8 de julio.
Para este viernes se proyecta un déficit de 2,160 MW, con una disponibilidad de generación de apenas 1,070 MW frente a una demanda prevista de 3,200 MW, según la Unión Eléctrica.
No es la primera vez que un accidente de tránsito agrava la precaria red eléctrica cubana. En octubre de 2025, un camión impactó contra un poste en Ranchuelo, provincia de Villa Clara, lo cual provocó una explosión en la subestación Gran Panel y dejó sin servicio a más de 10,000 personas.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del accidente en la subestación eléctrica de Cienfuegos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué causó el apagón en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos?
El apagón fue causado por un camión que impactó una subestación eléctrica en la línea 1415 de 33 kilovoltios, destruyendo seis circuitos y dejando sin electricidad a más de 9,000 clientes.
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¿Cuál es la situación actual del suministro eléctrico en Aguada de Pasajeros?
La Organización Básica Eléctrica de Cienfuegos trabaja para restablecer el suministro mediante una vía alternativa, pero el restablecimiento total del servicio no será inmediato debido a la complejidad de los reparos necesarios.
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¿Cómo afecta este accidente a la crisis eléctrica general en Cuba?
Este accidente agrava la ya severa crisis eléctrica en Cuba, donde los apagones prolongados son comunes y el sistema eléctrico nacional opera al borde de su capacidad debido a numerosas fallas y falta de recursos.
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¿Qué medidas se están tomando para reparar los daños en la subestación eléctrica?
Las autoridades están trabajando en la reparación de postes derribados, instalación de nuevos aislantes, reconexión de conductores y otras labores necesarias para corregir los daños causados por el impacto del camión.
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¿Cuál es el contexto de la crisis eléctrica en otras provincias de Cuba?
Provincias como Guantánamo y Sancti Spíritus enfrentan problemas similares, con transformadores dañados y un déficit de equipos para reparaciones, lo que agrava la situación de apagones prolongados y afecta severamente la vida cotidiana de los residentes.
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