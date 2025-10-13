Severa explosión tras accidente de tránsito deja sin luz a miles de cubanos en Villa Clara

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la noche de este domingo provocó una severa avería eléctrica en el municipio de Ranchuelo, Villa Clara, dejando a oscuras a varios barrios y afectando a más de 10,000 personas.

El choque de un camión estatal contra un poste del tendido eléctrico desató un incendio eléctrico en la subestación Gran Panel, generando un corte masivo del servicio y una explosión que alarmó a los vecinos de la zona.

En el momento del accidente viajaban en el vehículo el chofer del camión y un menor de edad, quienes resultaron heridos, según precisó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Ambos fueron trasladados con urgencia al policlínico “Juan B. Contreras”, donde están siendo atendidos por personal especializado, según informó al citado medio de prensa Armando Consuegra Sotolongo, director municipal de Salud.

No se han reportado fallecidos ni heridos de gravedad como consecuencia directa del accidente, de acuerdo con Jeily Manresa Sarduy, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

¿Cómo fue el accidente?

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro ocurrió en la calle Coronel Acebo, entre Leoncio Vidal y Faustino Solís, cuando un camión perteneciente a la Empresa de Transportación y Servicios a la Mecanización (TRAZMEC), con matrícula B-207710, impactó violentamente contra un poste eléctrico.

El choque no solo causó la caída del poste, sino que generó un arco de luz incandescente en la subestación eléctrica del municipio, lo que fue visible desde diferentes puntos de Ranchuelo.

Según explicó Everest Morales Pérez, director de la Empresa Eléctrica local, el impacto provocó una avería de gran magnitud que dejó fuera de servicio los circuitos 188, 189, 89 y 97, afectando el suministro eléctrico en múltiples zonas de la ciudad.

Afectaciones al sistema eléctrico

El periodista Henry Omar Pérez, que ha seguido la situación desde el lugar de los hechos, amplió la lista de circuitos impactados por la falla.

Según su reporte en redes sociales los circuitos afectados también incluyeron:

-Circuito 166 (Condado).

-Circuito 167 (Virginia).

-Circuito 168 (Condado–XX Aniversario).

-Circuito 170 (Rotonda–12 Plantas).

-Circuito 171 (Los Caneyes).

Como suele ocurrir ante cualquier colapso del sistema eléctrico, el Gobierno activó su retórica de "respuesta rápida", desplazando a fuerzas del Ministerio del Interior (MININT), cuadros del Partido Comunista y funcionarios locales hasta el lugar del accidente.

Sin embargo, la presencia de estas figuras no cambió una realidad que se repite en toda Cuba: la infraestructura pública es tan endeble que cualquier incidente, incluso uno de origen humano como este, basta para dejar a miles de personas sin un servicio esencial durante horas.

Según actualizaciones del periodista Henry Omar Pérez, algunos circuitos comenzaron a recibir corriente nuevamente tras varias horas, aunque no se ha especificado cuántos siguen aún sin servicio.

Tampoco hay confirmación sobre las condiciones del camión implicado, el estado del conductor, ni las causas específicas del accidente, pese a tratarse de un vehículo estatal que opera dentro de un entorno urbano.

Este nuevo apagón en Ranchuelo expone otra vez las grietas estructurales del sistema eléctrico cubano y el colapso constante de los servicios públicos.

Más allá del accidente puntual, lo que queda al descubierto es una red energética vulnerable, sin mantenimiento ni inversión real, y una población desprotegida que paga el costo de un modelo administrativo incapaz de prevenir, responder o informar con transparencia.