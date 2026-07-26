Kendry Rojas responde al reto y sigue brillando con los Twins

El lanzador zurdo cubano Kendry Rojas protagonizó este sábado una de las actuaciones más destacadas de su temporada de novato: cuatro innings en blanco, un solo hit permitido y cinco ponches en una apertura de emergencia que los Minnesota Twins necesitaban con urgencia.

El abridor designado Mike Paredes fue descartado a último momento por una distensión en el oblicuo izquierdo, y Rojas asumió el rol sin titubear.

El cubano retiró 12 de los 14 bateadores que enfrentó y el bullpen completó los cinco innings restantes para cerrar una blanqueada 2-0 sobre los Athletics.

Con esa salida, Rojas acumula en la temporada 25.2 innings lanzados, una efectividad de 2.81, 29 ponches y un promedio de bateo permitido de apenas .195, números que lo consolidan como una de las revelaciones del pitcheo de Minnesota.

El oriundo de Ciego de Ávila, de 23 años, llegó a las Grandes Ligas el 19 de abril de 2026 tras un camino largo y accidentado: firmó con los Toronto Blue Jays en octubre de 2020 por apenas $215,000, sufrió lesiones en el lat (músculo dorsal ancho) en 2022 y en el oblicuo en 2025, y pasó por varios niveles de ligas menores antes de ser traspasado a Minnesota en julio de 2025.

En Double-A con New Hampshire, Rojas ponchó al 40 % de los bateadores que enfrentó en 18.2 innings, una cifra que anticipaba su potencial en el nivel más alto.

Los Twins lo clasificaron como el prospecto número ocho de su organización antes del inicio de la temporada 2026, y el zurdo ha respondido con creces a esa expectativa.

Rojas se suma a una generación de lanzadores cubanos que han irrumpido en las Grandes Ligas durante esta temporada: Orlando Ribalta debutó con los Nationals el 14 de abril, Franco Alemán impresionó a los Guardians con una recta de 99 millas por hora y Luis Danys Morales regresó con los Athletics.

La actuación del sábado ante Oakland es el episodio más llamativo de una temporada de novato que confirma la madurez y el temple de Rojas para responder en situaciones de alta presión, cualidades que los scouts de Minnesota vieron en él desde que llegó a la organización.