Luis Manuel Otero: «Yo estoy con Oshún y estoy con la Virgen del Cobre pero mejor que todo estoy con Cuba»

En el cierre de una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara resumió en una sola frase su identidad religiosa, cultural y política: «Yo estoy con Oshún y estoy con la Virgen del Cobre pero mejor que todo estoy con Cuba».

La declaración surgió cuando la entrevistadora le preguntó por el collar de Oshún que llevaba puesto y por la performance «Restaurar la Virgen Rota» que realizó a su llegada a Miami el 18 de julio de 2026, tras cumplir cinco años en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

Otero respondió que para él ambas figuras son lo mismo, jugando con el sincretismo afrocubano en el que Oshún, orisha yoruba del amor y las aguas dulces, se identifica popularmente con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

Pero la respuesta fue más allá de lo espiritual: el activista dejó claro que su lealtad última es con su pueblo, por encima de cualquier adscripción religiosa o política.

«La gente que me quiere yo los quiero más. Yo los amo más a ellos y vamos a seguir trabajando para que Cuba sea libre», añadió en ese mismo mensaje final a sus seguidores.

Antes de ese cierre, Otero usó la metáfora del músculo para describir el proceso que, a su juicio, debe vivir la sociedad cubana: «El músculo que se rompe haciendo ejercicio se separa y ahí tiene que entrar el músculo nuevo y ahí es que crece el músculo. Pasa en el cerebro y pasa en la sociedad. Tiene que pasar en la sociedad cubana».

En esa misma línea, rechazó la idea de esperar a un líder providencial que resuelva la crisis de la isla: «Tenemos que aprender a ser democráticos. Tenemos que aprender a luchar por nuestro futuro y no dejarlo en las manos de alguien, un salvador que venga, un caudillo que venga a decirnos qué hacer y cómo hacerlo».

Otero también destacó la resistencia de las nuevas generaciones dentro de Cuba como señal de que el cambio es posible: «Hoy salen jóvenes a la calle a diario a protestar a pesar de que echan cinco años, seis años, y siguen, siguen, siguen, siguen».

Y se mostró humilde sobre el papel que él mismo puede jugar: «Nosotros somos parte de un cambio pero hay tanta gente que quiere cambiar aquello que sí se puede».

El activista, cuya salida de Cuba fue un exilio forzado según él mismo describió —la Seguridad del Estado le dejó claro que la única salida de prisión era abandonar el país—, cerró la entrevista con una visión concreta de lo que espera construir desde el exilio.

«Para que CiberCuba pueda tener un edificio en La Habana y pueda transmitir desde ese sitio, que todos podamos tener un espacio en aquella realidad», dijo, trazando una misión que va más allá de su propia figura.

Mientras Otero habla desde Miami, su compañero del Movimiento San Isidro y coautor de «Patria y Vida», Maykel Osorbo, permanece preso en Cuba a pesar de que Estados Unidos aprobó un parole humanitario para él en julio de 2026.