Luis Manuel: «Yo quiero que Cuba no tenga enemigos, que sea como el manatí que no tiene quien se lo coma»

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara cerró su entrevista con CiberCuba este sábado con una imagen que resume su visión del país que sueña: una Cuba sin ejército, sin enemigos y sin ambiciones agresivas, comparable a Costa Rica y tan inofensiva como el manatí.

«Yo quiero que Cuba no tenga enemigos. Que Cuba sea como Costa Rica, no tenga fuerza. No tenemos enemigo. Nadie nos va a atacar. Nosotros no vamos a atacar a nadie. Sean como los manatíes, que no tienen quien se los coma», declaró el cofundador del Movimiento San Isidro en su primera entrevista desde el exilio.

La metáfora del manatí —animal marino sin depredadores naturales significativos— arrancó risas en el estudio y aligeró el tono del cierre, pero la idea detrás es política y concreta: Otero Alcántara no quiere que Cuba repita el modelo de confrontación permanente con Estados Unidos que ha caracterizado a la dictadura durante décadas.

«No sé cómo vamos a trabajar con el tipo más grande del planeta. Tú estás loco. Yo voy a negociar», ironizó, rechazando la lógica del enfrentamiento como postura de Estado.

Para ilustrar que la cercanía con Washington no tiene por qué significar pérdida de identidad, puso a México como referente: «México, que está tan cerca de Estados Unidos, es uno de los países con la cultura más grande del mundo. Esa fusión de antropología es preciosa y tan cerca. Tienen tratado libre comercio y tienen cosas ahí. Yo quiero ese sistema político».

El sistema político que defiende es uno donde el ciudadano decida con libertad: «Yo creo que un sistema político es que venga, me proponga a mí como ciudadano cubano, que voy a votar. No es porque me quiera, sino que voy a votar por esa persona o no».

En el mismo fragmento, Otero Alcántara trazó el perfil de los funcionarios que imagina para esa Cuba futura, en contraste directo con la clase gobernante actual.

«La crueldad y la corrupción son las dos, los dos elementos más significativos de una dictadura: crueles y corruptos, inhumanos, y no tienen empatía con el ser humano», afirmó.

Frente a eso, propone una cultura política radicalmente distinta: «Esa Cuba que aspiramos es de gente que tiene empatía por el ser humano, de gente que son funcionarios públicos. Usted se debe a la gente y la gente no se debe a ti».

Criticó también la imagen que muchos cubanos tienen del poder presidencial, asociada a privilegios materiales —carro, avión— en lugar de servicio público.

Otero Alcántara llegó a Miami el 18 de julio tras cumplir una condena de cinco años impuesta en junio de 2022 por desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios, en el marco de las protestas del 11 de julio de 2021.

Su liberación no fue inmediata: la Seguridad del Estado lo mantuvo en paradero desconocido varios días después de cumplida la condena, y finalmente entró a Estados Unidos con parole humanitario en lo que él mismo describió como una expulsión: «Fui expulsado de Cuba y eso no es correcto».

La referencia a Costa Rica no es casual: ese país abolió su ejército en 1948 y su Constitución de 1949 prohibió mantener fuerzas armadas permanentes, convirtiéndose en uno de los modelos más citados de democracia sin ejército en América Latina.

La entrevista, conducida por Tania Costa, concluyó con un mensaje de Otero Alcántara a sus seguidores: «Estamos conectados, familia. Seguimos. Viva el Movimiento San Isidro. Viva Cuba Libre».