Cubano asistente a acto del 26 de Julio confía en China, Rusia y Vietnam para sacar a Cuba de la crisis

Un cubano captado en un video difundido por Tele Pinar durante el acto central del 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, celebrado este domingo en Pinar del Río, depositó su fe en el apoyo de las potencias aliadas del régimen para sacar adelante la economía de la Isla.

«Los países hermanos como China, Vietnam y Rusia nos darán la ayuda, que nunca nos han dado la espalda. Esos gobiernos nunca nos han dado la espalda», afirmó el hombre ante las cámaras del canal estatal, en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

El entrevistado también reivindicó el modelo político compartido por esos países y Cuba como garantía de continuidad para el sistema.

«Seguiremos la misma doctrina que tienen ellos, Vietnam y la República Popular China: partido comunista, socialista, y no renunciar. Nosotros no renunciaremos y seguiremos llevando el legado de nuestro comandante en jefe Fidel Castro con nuestras enseñanzas», sostuvo.

Las declaraciones se produjeron durante la principal conmemoración oficial del 26 de Julio, encabezada por Miguel Díaz-Canel en Pinar del Río, una de las provincias más golpeadas por la crisis económica y energética.

En los últimos meses, los tres países mencionados por el entrevistado han enviado distintos tipos de ayuda a Cuba. China aprobó a comienzos de año una asistencia de emergencia valorada en 80 millones de dólares y el envío de 60,000 toneladas de arroz. Rusia suministró a finales de marzo un cargamento de aproximadamente 730,000 barriles de petróleo Urals, mientras que Vietnam anunció una contribución de 15 millones de dólares e inversiones dirigidas al sector energético.

Sin embargo, esas iniciativas no han logrado revertir el deterioro de la economía cubana ni aliviar de forma significativa la crisis de abastecimiento y de generación eléctrica que afecta al país.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente que Cuba pasó seis meses sin recibir combustible desde Venezuela y que durante ese período solo llegó un barco ruso con ayuda humanitaria.

La realidad también contrasta con el escenario del acto oficial. Pinar del Río continúa enfrentando prolongados apagones y miles de familias siguen viviendo en condiciones precarias tras los daños ocasionados por el huracán Ian. De hecho, la madrugada de este domingo la termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a salir del Sistema Electroenergético Nacional, agravando la inestabilidad del servicio eléctrico.

Las imágenes del evento también generaron críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la disponibilidad de recursos para organizar la celebración mientras amplios sectores de la población permanecían sin electricidad.

Durante el acto, Díaz-Canel volvió a responsabilizar a Estados Unidos de la crisis que vive el país y calificó el embargo como «un arma de guerra» que, según dijo, provoca escasez y sufrimiento para la población.

Desde una perspectiva opuesta, el escritor cubano Yanier H. Palao publicó este domingo una reflexión en la que describió la Revolución como una «maldición» que trajo «hambre, miseria, muertes, presos, desesperación», y propuso el 11 de julio de 2021 —fecha de las históricas protestas populares— como la fecha que Cuba debería verdaderamente celebrar.

«Ojalá muy pronto Cuba no tenga tanta heroicidad, sino más comida, más sueños, más regresos, y que todos podamos bailar juntos bajo un sol implacable al ritmo de una conga», escribió Palao.