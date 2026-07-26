Regresarán a Cuba especialistas que participaron en labores de rescate tras terremotos en Venezuela

Integrantes de la Brigada Internacional Henry Reeve, el equipo de rescate y salvamento y el grupo de ingenieros cubanos se preparan para regresar a Cuba tras semanas de trabajo en Venezuela, donde participaron en las labores de rescate y atención a damnificados por los terremotos que sacudieron ese país el 24 de junio de 2026.
Antes de partir, los especialistas fueron homenajeados en Caracas con la Medalla 16 de Abril —distinción otorgada por la Dirección de la Brigada Médica Cubana en Venezuela— y el Premio de la Amistad Venezuela-Cuba, en reconocimiento a su contribución durante la emergencia. El acto fue organizado por la Embajada de Cuba en Venezuela y el Grupo de Trabajo Nacional como muestra de fraternidad bilateral, según informó el oficial Canal Caribe.
Uno de los rescatistas entrevistados en Caracas describió la magnitud de lo vivido: «Una situación sumamente catastrófica, un siniestro que en Cuba nunca hemos visto, una experiencia que llevamos para Cuba, para transmitirle a los bomberos y a los rescatistas que quedan en nuestros comandos».
Otro especialista valoró el reconocimiento recibido: «En el sentido general yo creo que este reconocimiento es muy bueno y para nosotros representa mucho desde el punto de vista del trabajo científico y espiritualmente».
Los sismos del 24 de junio constituyeron uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente de Venezuela. El doblete sísmico —de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— tuvo epicentros en el eje San Felipe–Yumare–Montalbán, en los estados Yaracuy y Carabobo. La Guaira fue declarada Zona de Desastre y el sistema internacional GDACS emitió Alerta Roja; se estimó que 2,4 millones de personas quedaron expuestas a sacudidas severas. Cifras oficiales de los últimos días registraban más de 5,300 fallecidos y más de 16,700 heridos.
Cuba respondió con rapidez. Un primer contingente de 13 especialistas llegó a Venezuela el 28 de junio con tres perros entrenados para localizar personas bajo escombros —Tito, Eva y Choco—, y un segundo grupo de rescatistas, cirujanos y forenses aterrizó el 29 de junio en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia, estado Carabobo, con más de siete toneladas de equipo especializado.
El 4 de julio, el gobierno venezolano condecoró a 478 especialistas de 12 naciones, entre ellos los cubanos. Los tres perros de trabajo recibieron la distinción «Héroes Caninos de Venezuela».
La misión se enmarca en la histórica cooperación Cuba-Venezuela iniciada en 2003, que ha movilizado a más de 165,000 profesionales cubanos de la salud hacia ese país. En 2026, la misión médica cubana mantiene más de 12,000 colaboradores distribuidos en los 24 estados venezolanos, aunque la presión de Washington ha acelerado el repliegue de misiones cubanas en el exterior desde que Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.
Pese a ese contexto, la misión médica cubana ya presente en Venezuela se movilizó de inmediato tras los sismos para atender heridos en los centros de diagnóstico integral de La Guaira, según reportes de finales de junio.
Los especialistas que ahora regresan a la isla lo hacen, según la narración del propio Canal Caribe, «con la satisfacción del deber cumplido» y con una experiencia de rescate en condiciones extremas que, según sus propias palabras, no tiene precedente en la historia reciente de las brigadas cubanas.
Preguntas frecuentes sobre la participación de especialistas cubanos en el rescate tras terremotos en Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Qué rol desempeñaron los especialistas cubanos en las labores de rescate en Venezuela?
Los especialistas cubanos, incluyendo miembros de la Brigada Internacional Henry Reeve, participaron activamente en las labores de rescate y atención a damnificados tras los terremotos que sacudieron Venezuela. Su trabajo incluyó la búsqueda de personas bajo escombros y la atención médica de los heridos, aportando más de siete toneladas de equipo especializado.
Publicidad
¿Qué reconocimiento recibieron los rescatistas cubanos por su labor en Venezuela?
Los rescatistas cubanos fueron homenajeados en Caracas con la Medalla 16 de Abril y el Premio de la Amistad Venezuela-Cuba. Además, los perros de rescate cubanos recibieron la distinción «Héroes Caninos de Venezuela» por su destacada labor en la localización de personas bajo escombros.
Publicidad
¿Cuál fue la magnitud y el impacto de los terremotos en Venezuela?
Los terremotos del 24 de junio de 2026, de magnitudes 7.2 y 7.5, constituyeron uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente de Venezuela. Con epicentros en el eje San Felipe–Yumare–Montalbán, dejaron más de 5,300 fallecidos, más de 16,700 heridos y expusieron a 2,4 millones de personas a sacudidas severas.
Publicidad
¿Cómo fue la respuesta internacional ante los terremotos en Venezuela?
La respuesta internacional fue masiva, con más de 1,600 rescatistas de 16 países desplegados en Venezuela. Estados Unidos, por ejemplo, envió un comando canino de búsqueda y rescate y comprometió 150 millones de dólares en ayuda humanitaria. Otros países como España, Perú y Colombia también participaron en las labores de rescate.
Publicidad
¿Qué desafíos enfrentó el régimen cubano durante la misión de rescate en Venezuela?
El régimen cubano enfrentó críticas por su manejo de la situación de sus propios ciudadanos desaparecidos en Venezuela. Aunque los rescatistas cubanos recibieron condecoraciones, al menos 20 cubanos permanecían desaparecidos y ocho habían sido confirmados muertos, lo que generó tensiones y cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno cubano al respecto.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.