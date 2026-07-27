Estos son los candidatos republicanos que aspiran a suceder a DeSantis: Hay una sola mujer, y es cubanoamericana

Florida se prepara para elegir gobernador por primera vez en ocho años, con más de dos docenas de candidatos de ambos partidos compitiendo para suceder a Ron DeSantis.

El actual gobernador no puede volver a reelegirse por los límites constitucionales de mandato, así que estará en su cargo hasta enero de 2027.

Las primarias republicanas para gobernador de Florida se realizarán el 18 de agosto.

Estos son los aspirantes:

Jay Collins

Es el actual vicegobernador nombrado por DeSantis en 2025. Veterano del Ejército con 23 años de servicio como boina verde, fue desplegado en Irak, Afganistán y Sudamérica, resultó herido en combate y recibió la Medalla Corazón Púrpura.

Anunció su candidatura en enero de 2026 en redes sociales, donde presentó una visión de liderazgo inspirada en su extensa carrera militar.

Subraya valores como disciplina, servicio público y compromiso con los principios conservadores. «Me postulo para gobernador porque el liderazgo se forja bajo presión, no con frases ingeniosas», escribió.

Byron Donalds

El principal rival de Collins es representante federal por el Distrito 19 desde 2021, y cuenta con el respaldo expreso del presidente Donald Trump.

En mayo, las encuestas situaban a Donalds entre el 44 % y el 54 % de apoyo entre votantes republicanos probables, tras recaudar en el primer trimestre del año 22,2 millones de dólares, la mayor cifra de un candidato no titular en la historia de Florida para gobernador.

Asegura estar comprometido con la agenda de Trump para «Make America Great Again», y ha mostrado un discurso de línea dura hacia el régimen de Cuba.

Paul Renner

Fue presidente de la Cámara de Representantes de Florida entre 2022 y 2024.

Veterano de la Marina que sirvió en Afganistán y exfiscal estatal adjunto, confirmó su candidatura en septiembre de 2025 .

«Como veterano de dos guerras, fiscal estatal y legislador, he luchado y ganado las batallas difíciles por nuestros valores conservadores», dice en su sitio de campaña.

James Fishback

Exanalista de fondos de cobertura y recién llegado a la política, también aspira a la nominación, aunque ha acumulado múltiples controversias, entre ellas una demanda de Collins para retirarlo de la boleta por supuestamente no cumplir el requisito de siete años de residencia en Florida.

«Estoy luchando para que la vida en Florida sea un poco más fácil y mucho más asequible», se lee en su web de campaña.

Rachel Rodriguez

La única mujer en la contienda. Es abogada, hija de madre cubana que llegó a Estados Unidos en 1962.

Se identifica como una «madre trabajadora» y una «constructora de empresas».

«Me postulo ya que los líderes que han llegado a las cimas del poder gubernamental han olvidado para quién trabajan. (...) Las familias de Florida merecen gobernantes que lideren como lo hizo Jesús: con sacrificio e identificándose con su realidad, que luche por su futuro», dice su sitio web.

Caneste Succe

Nacido en Haití y exmecánico de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach

También trabajó en el Departamento Correccional de Palm Beach y en la oficina del Supervisor de Elecciones de Palm Beach.

«Con su apoyo, restauraremos la agricultura, reformaremos las prisiones, fortaleceremos a las familias y construiremos una Florida donde la oportunidad no sea el privilegio de unos pocos, sino la promesa para todos», expresa en su web.

Bobby Williams

Empresario y fundador de la organización sin fines de lucro Freedom Tour, dedicada al alivio ante desastres.

Afirma que quiere postularse precisamente para proteger a las familias y asegurarse de que la ayuda llegue rápido a la gente cuando haya un fenómeno natural adverso.

«Florida necesita un gobernador que ya conozca la lucha de la clase trabajadora, porque la ha vivido lo suficientemente de cerca como para actuar», proclama en su página web.

James W. Shaw

Empresario del transporte, inversionista inmobiliario y expropietario y operador de tres franquicias de pretzels Auntie Anne's.

«Mi nombre es James W. Shaw, casado desde hace 44 años, 8 hijos, 27 nietos. ¡Tengo mucho que proteger! Estoy de su lado», dice su campaña.

Jim Holcomb

Holcomb es un bombero retirado que sirvió en Orlando durante casi 30 años. También fue maestro.

«Tengo una larga trayectoria construyendo, enseñando y reparando cosas bajo presión. Como gobernador, trabajaré para reparar lo que está roto en Florida», afirma.

Daniel Nokovich

Se describe como «un republicano guiado por la fe y arraigado en la Constitución».

Asegura que «no está controlado por maquinarias partidistas ni por intereses especiales: solo por su fe, su familia y su compromiso con la gente de Florida».

Arthur Joseph McCaffrey

Es propietario retirado de un negocio de reparación de computadoras, según el Tampa Bay Times, que lo entrevistó a inicios de mes. No tiene página web de campaña.

Los debates de la elección general están programados para el 15 de octubre desde la Universidad Atlántica de Florida en Boca Ratón.