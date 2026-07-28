Recaudan más de 500 mil pesos para niño cubano con parálisis cerebral

Una campaña de solidaridad impulsada en Facebook logró reunir más de 500 mil pesos cubanos para Alejandro, un niño con parálisis cerebral que vive con su madre en una humilde vivienda de madera en el Bosque de La Habana, según anunció el activista Guillermo Rodríguez Sánchez al cerrar la colecta este lunes.

De ese total, 350 mil pesos ingresaron a través de una tarjeta bancaria del BPA y otros 150 mil llegaron en efectivo por diversas vías durante el transcurso de la semana, según detalló el propio organizador con evidencia gráfica publicada en su perfil.

«Hay ya 350 mil pesos en tarjeta y 150 mil se le han hecho llegar en efectivo en el transcurso de esta semana por diversas vías y personas como he ido posteando con evidencia gráfica contundente», escribió Rodríguez Sánchez al anunciar el cierre de la recaudación.

La campaña arrancó el 24 de julio y en apenas 36 horas ya había superado los 305 mil pesos, lo que evidenció la rapidez con que la solidaridad se movilizó entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Damaris, madre de Alejandro, cría sola a su hijo y trabaja cosiendo para sostener el hogar en condiciones de extrema precariedad.

La fotografía publicada junto al anuncio muestra a ambos en el interior de su vivienda: paredes de madera pintadas de azul desgastado, un pequeño ventilador de mesa y ventanas con persianas de madera, un retrato de la realidad que enfrentan miles de familias cubanas con enfermedades crónicas graves sin respaldo material del Estado.

Rodríguez Sánchez, conocido en redes como «Guillermo Rodsan», agradeció públicamente a quienes aportaron o compartieron la campaña: «Graciasss por brindarte y prestar tu visibilidad para darle un poquito de alivio económico a gente que lo necesita y lo merece».

El activista, que salió de Cuba en 2025 a través de una ruta migratoria por Nicaragua, continúa organizando estas colectas desde el exterior con apoyo de personas en la isla y documenta cada entrega con fotos para generar confianza entre los donantes.

Este caso se suma a una cadena de campañas similares que Rodríguez Sánchez ha liderado en los últimos meses: en abril de 2026 recaudó un millón de pesos para una familia en Júcaro, Ciego de Ávila, y en junio de ese mismo año una colecta vinculada a su perfil superó 1,5 millones de pesos para un niño con autismo severo en Holguín.

El caso de Alejandro no es el único de este mes: el 18 de julio, 400 mil pesos fueron recaudados en dos días para una niña llamada Lía, y el 14 de julio, cubanos reunieron 45 mil pesos para un niño en Cárdenas, Matanzas.

Este patrón de solidaridad digital refleja tanto la capacidad de movilización de la diáspora y los ciudadanos en la isla como la ausencia de redes de protección social efectivas para familias que enfrentan enfermedades crónicas graves, una brecha que el Estado cubano no cubre y que los propios cubanos intentan llenar a través de las redes sociales.