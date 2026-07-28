Régimen cubano recuerda el natalicio de Hugo Chávez mientras se enfrían más las relaciones con Venezuela

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este martes un mensaje en X conmemorando el 72 aniversario del natalicio de Hugo Chávez Frías, acompañado de una imagen institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en un gesto de nostalgia ideológica que contrasta con el acelerado deterioro de los vínculos entre La Habana y Caracas.

En su publicación, Rodríguez Parrilla escribió: «Conmemoramos en Cuba el 72 aniversario del natalicio del Comandante Hugo Chávez Frías. Recordamos su impronta como líder de la Revolución Bolivariana en Venezuela e impulsor de la unidad latinoamericana y caribeña. Su sólida amistad con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, trascendió a ambos pueblos y posibilitó la concreción de importantes proyectos de cooperación, basados en la solidaridad y la justicia social».

El punto de quiebre en la relación bilateral llegó con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026, hecho que dejó a Cuba sin su principal aliado político y sin el suministro de crudo que había sido el pilar material de la alianza durante más de dos décadas.

Cuba dejó de recibir petróleo venezolano el 9 de enero de 2026, agravando una crisis energética ya severa en la isla. Miguel Díaz-Canel confirmó en abril de ese año cuatro meses consecutivos sin combustible externo —de diciembre de 2025 a abril de 2026— y estimó que antes del corte Venezuela enviaba entre 25,000 y 35,000 barriles diarios a la isla.

Expertos consultados por la agencia EFE describieron en mayo de 2026 la relación entre ambos países como «totalmente paralizada» o en riesgo de «enfriamiento paulatino», sin perspectivas claras de recuperación a corto plazo.

Al deterioro energético se sumó el repliegue progresivo de las misiones cubanas en Venezuela. Hasta finales de 2025 permanecían en el país unos 13,000 trabajadores sanitarios cubanos; en junio de 2026 se reportó que médicos en especialidades como pediatría, ginecología y oftalmología habían comenzado a abandonar centros de la red Barrio Adentro, proceso acelerado por la presión de Washington contra las brigadas médicas.

El gobierno venezolano, encabezado desde la captura de Maduro por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha mantenido un discurso de continuidad con Cuba pero ha reducido drásticamente la cooperación práctica. El flujo total de dinero y recursos entre ambos países fue estimado en 63,000 millones de dólares a lo largo de toda la alianza.

En este contexto, la conmemoración del natalicio de Chávez por parte del régimen cubano evoca la época dorada de una alianza que se deshace materialmente pieza a pieza. Un año atrás, en julio de 2025, Díaz-Canel había calificado al fallecido líder venezolano como «el mejor amigo de Cuba» y «una inspiración para los revolucionarios del mundo», en un mensaje que entonces acompañó de una felicitación a Maduro por resultados electorales.