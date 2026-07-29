Diputado y trovador cubano confiesa su cariño por Díaz-Canel en la Asamblea Nacional

El trovador y diputado Nelson Valdés protagonizó este miércoles uno de los momentos más insólitos de la sesión parlamentaria cubana al declarar públicamente su cariño hacia el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Sus palabras fueron en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana. Quedaron registradas en la transmisión en directo de Canal Caribe, el medio estatal que cubrió la jornada legislativa con una emisión especial.

Valdés comenzó su breve intervención saludando al General de Ejército Raúl Castro, que participó por videoconferencia. Luego recordó el ejemplo de sus padres fieles a la Revolución y cerró con un mensaje de apoyo para Díaz-Canel. No mencionó ninguno de los problemas que sufre el pueblo de Cienfuegos, de donde es delegado, ni del resto de Cuba.

«Es un genocidio atroz lo que están haciendo contra Cuba, pero también están haciendo una campaña voraz contra quienes han seguido el legado de Fidel Castro. (...) Quieren tumbar con sus campañas el amor y la lealtad e incondicionalidad que tenemos muchos», dijo.

Nelson Valdés derrochó halagos para el gobernante comunista. «Lo tenemos como un padre porque ha sido el ejemplo, ha estado en los momentos más difíciles aguantando el legado, sosteniéndolo con la dignidad de nuestros líderes históricos. Es nuestro jefe pero para mí también es un padre. Es Miguel Díaz-Canel Bermúdez y vamos a estar a su lado en las condiciones que sean».

El trovador añadió: «Vamos a defender lo que él hace todos los días por este país. Hay que cuidarlo mucho. Hay que ayudarlo y estar a su lado porque muchos sabemos lo que él hace todos los días por este país. Es un héroe más dentro del pueblo cubano y tenemos que cuidarlo mucho. ¡Gracias presidente! ¡Te queremos!».

La escena comenzó a viralizarse en redes sociales. Llama la atención por su carácter inusual. El diputado expresó su afecto personal hacia el mandatario sin aportar absolutamente nada al debate.

La trova cubana es un género con fuerte tradición política en Cuba. Históricamente se asocia a figuras como Silvio Rodríguez, quien también es diputado. Que un delegado haga declaraciones de ese tipo hacia el mandatario ilustra la naturaleza del sistema político cubano, donde la lealtad al liderazgo se exhibe públicamente en los ámbitos institucionales.

La sesión de este miércoles fue convocada por el régimen mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 77, con la firma del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández, el 10 de julio pasado.

Entre los proyectos de ley previstos para esta jornada figuran el Código de Trabajo, la Ley de Tierras Agropecuaria y Forestal, la Ley de la Vivienda, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado y la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio.

En junio de 2026, la Asamblea aprobó un paquete de 176 medidas económicas organizadas en 23 ejes estratégicos, que incluyen la autorización de banca privada y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles.

En aquella ocasión, Díaz-Canel defendió las reformas asegurando que «no estamos renunciando al socialismo», aunque también reconoció que el modelo de dependencia externa que sostuvo a Cuba durante décadas «no era sostenible».

El episodio de este miércoles se produce además en un momento en que el régimen ha intentado frenar las burlas hacia Díaz-Canel en redes sociales, lo que convierte la declaración del trovador en un contraste llamativo entre la imagen que el sistema proyecta hacia adentro y la percepción que genera hacia afuera.