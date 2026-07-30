«Es una vergüenza»: Doctora cubana reacciona a la subida salarial en Salud

Una doctora cubana identificada en redes sociales como Maria Magdalena la Sacerdotisa publicó este miércoles un video en Facebook en el que reacciona con indignación al conocer los nuevos salarios que recibirán los médicos del país, calificando la situación de «vergüenza mundial» y señalando que el aumento equivale a apenas unos 10 dólares mensuales.

«Es una vergüenza mundial. Los médicos de este país somos una vergüenza mundial», afirmó la profesional en el video, que acumuló más de 17,000 visualizaciones y cerca de 200 comentarios en pocas horas.

La reacción se produce tras la publicación de la Resolución 17/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fija el nuevo sistema salarial para el sector salud con vigencia desde el 1 de julio de 2026 y pago efectivo a partir de agosto.

Según esa norma, un médico recién graduado percibirá 7,045 pesos cubanos (CUP) al mes, mientras que un especialista de segundo grado llegará a 8,880 CUP.

Al tipo de cambio informal vigente —673 CUP por dólar según el mercado informal al 26 de julio— esas cifras equivalen a entre 10.5 y 13.2 dólares mensuales, respectivamente.

Captura de Facebook

«10 USD, por el precio que está el dólar hoy, es una vergüenza. Es el salario mensual de un médico cubano, o va a ser, porque todavía no es», precisó la doctora en el video.

La brecha entre esos montos y el costo real de vida en Cuba es abismal: economistas independientes estiman que una persona necesita al menos 96,060 CUP al mes para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales 70,070 CUP corresponderían solo a alimentación.

Una compra semanal de alimentos básicos puede costar entre 25,000 y 30,000 CUP, es decir, entre tres y cuatro veces el salario mensual de un médico especialista.

Antes de esta resolución, un médico recién graduado ganaba 5,060 CUP al mes, menos de ocho dólares al cambio informal, según datos del mercado informal de divisas en Cuba.

La doctora también apunta a otra medida reciente del régimen: la apertura de farmacias privadas autorizada mediante el Decreto 160/2026, que permite a mipymes y cooperativas prestar servicios farmacéuticos a partir del 4 de agosto de 2026.

«Sin contar esto de las farmacias ahora privadas, ¿para quiénes será el acceso a esos medicamentos? Lo digo por el precio que van a tener», señaló, cuestionando implícitamente si el propio personal sanitario podrá costear los medicamentos que venderán esos establecimientos a precios de mercado.

La profesional también lanzó un mensaje directo a sus colegas: «Mis colegas, qué vergüenza damos o quieren que demos, porque yo no voy a seguir el juego».

«El valor que no te das tú, no te lo va a dar nadie», concluyó la doctora en el video, en lo que parece un llamado a sus colegas a no aceptar en silencio unas condiciones laborales que, a su juicio, degradan la profesión médica.

La emigración de médicos cubanos ha sido una constante creciente en los últimos años, impulsada precisamente por la imposibilidad de subsistir con los salarios del sector público.

El salario mínimo general en Cuba subió a 3,210 CUP en julio de 2026, lo que significa que un médico especialista de segundo grado gana apenas 2.76 veces ese mínimo nacional, una proporción exigua para una carrera que exige entre seis y ocho años de formación universitaria.