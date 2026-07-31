«No somos capaces de hacer un jugo de mango»: La frase que retrató la crisis de Cuba en la Asamblea

Un diputado cubano sacudió el miércoles la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular con un discurso inusualmente crudo sobre la crisis que padece el pueblo cubano, resumida en una imagen que se volvió símbolo del colapso productivo del país: más de 100 toneladas de mango perdidas sin poder procesarlas, mientras Cuba importa jugos de pésima calidad a precios elevadísimos.

Emilio Interián Rodríguez, presidente de la cooperativa CCS «Sabino Pupo Milián» y representante por el municipio habanero de Arroyo Naranjo, tomó la palabra ante el pleno reunido en el Palacio de Convenciones de La Habana para describir, con nombres y lugares concretos, la devastación que provoca la crisis energética en la vida cotidiana y en la producción agropecuaria.

«Hemos perdido totalmente la producción de mango, más de 100 toneladas de mango, un mango de calidad que pudimos haber exportado, que pudimos haber procesado, que pudimos haber hecho el mejor jugo del mundo, que hoy todo lo que consumimos en Cuba es jugo importado de pésima calidad con precios elevadísimos», denunció el diputado.

La frase que condensó el absurdo fue directa: «No somos capaces de hacer un jugo de mango con tanto mango que tenemos aquí y que tenga calidad».

Interián no se limitó a la agricultura. Describió una cadena de colapsos interconectados: los apagones de hasta 12 horas diarias impiden bombear agua, lo que deja a familias enteras meses sin suministro; sin electricidad no se puede ordeñar, moler forraje ni realizar ninguna tarea en la finca, lo que provoca pérdida de peso en los animales, caída en la producción de leche y deterioro general de las crianzas.

«Hay familias que me han dicho "anoche no pudimos comer, mis hijos no pudieron comer". Eso es duro, presidente», afirmó el legislador, con casi tres décadas como delegado del Poder Popular.

El diputado denunció además el robo sistemático del aceite de los transformadores en la subestación de la fuente de abasto del Cotorro, ocurrido en varias ocasiones en pocos meses, quemando equipos que cuestan miles de dólares y dejando comunidades sin agua por 10, 15 o 20 días.

El contexto de la sesión era el de la peor crisis energética registrada en Cuba. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció ante los diputados que hay comunidades que han pasado hasta 105 días sin electricidad.

Interián calificó la situación como «los años más duros que ha vivido un pueblo en cualquier lugar del mundo en el siglo 21», y cerró su intervención con una propuesta concreta: que los principales cuadros del gobierno «apadrinen» cada termoeléctrica, y que en cada provincia se convoque a mipymes, emprendedores y productores para apoyar con ideas, financiamiento y alimentos a los trabajadores del sector eléctrico.

«Si tenemos que donar un cerdo se lo donamos, si tenemos que donar dos cerdos, si tenemos que donar un toro, si tenemos que donar un carnero, lo ayudamos. Es hasta donde podemos llegar», ofreció el diputado.

Cerró su intervención con una frase que resumió el peso de lo que describió: «Propongo esto, Presidente, por el daño psicológico que está provocando esta situación en nuestro pueblo».

No es la primera vez que Interián llama la atención dentro del parlamento cubano.

En diciembre de 2025, el diputado ya había defendido a las mipymes y expresado su «gran sueño» de volver a la productividad agropecuaria de antes de la revolución, con frases inusuales en el discurso oficial como «no tengamos miedo de que, trabajando duro, haga dinero como pasa en cualquier lugar del mundo».