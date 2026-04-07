EE.UU. exportó a Cuba más de 2,5 millones de dólares en gasolina y fuel oil en febrero

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Estados Unidos exportó a Cuba un total de 2.548.110 dólares en gasolina y fuel oil entre enero y febrero de 2026, según datos publicados el pasado viernes por el Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba.

Las cifras, según Cuban Trade, cobran especial relevancia por el contexto en que se produjeron: la Casa Blanca había impuesto un cerco a las importaciones de crudo por parte del Estado cubano y, al mismo tiempo, autorizó ventas de combustible al sector no estatal de la isla.

El desglose muestra que en enero las exportaciones fueron modestas: apenas 87.746 dólares en fuel oil ligero adquiridos en Galveston y Houston, Texas. En febrero, las cifras se dispararon de forma notable, según Diario de Cuba.

Las compras de fuel oil ligero en febrero ascendieron a 2.266.154 dólares, procedentes de Galveston, Miami y Nueva Orleans.

A eso se sumaron 113.230 dólares en gasolina con plomo desde Miami, 14.167 dólares en gasolina sin plomo desde Galveston y otros 34.703 dólares desde Miami.

En cuanto al fuel oil, se compraron 35.520 dólares en Miami y 109.820 en Nueva Orleans.

El salto entre enero y febrero coincide con la publicación, el 25 de febrero, de una guía de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio que autorizó formalmente la exportación de gas y productos petrolíferos estadounidenses al sector privado cubano, bajo la Licencia Excepción conocida como "Apoyo al Pueblo Cubano", siempre que las ventas no beneficien al gobierno, entidades militares ni estatales.

Esta política se enmarca en la estrategia dual de la administración Trump: bloquear el combustible al Estado cubano mientras permite —e incentiva— su flujo hacia el sector privado no estatal.

En enero,Trump había firmado la Orden Ejecutiva 14380, declarando a Cuba una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional e imponiendo aranceles a países que suministraran petróleo a la isla.

México, que cubría el 44% de las importaciones cubanas de crudo, suspendió sus envíos el 27 de enero; Venezuela también cortó el suministro tras la captura de Nicolás Maduro.

A fines de marzo, la agencia Reuters confirmó que los proveedores estadounidenses habían enviado aproximadamente 30.000 barriles de combustible —unos 4,8 millones de litros— al sector no estatal cubano desde febrero, transportados en unos 200 isotanks a bordo de 61 buques con destino principal al puerto de Mariel.

Entre los beneficiarios figuran panaderías privadas, mayoristas que abastecen pequeños mercados urbanos y tiendas en línea como Supermarket23, vinculada al empresario Guillermo García.

Esta última había notificado en febrero que suspendía pedidos por falta de combustible, pero luego reanudó operaciones tras realizar importaciones desde EE.UU.

Los datos evidencian que el cerco de hidrocarburos impuesto por Washington es parcial: afecta al Estado cubano pero permite el flujo de combustible hacia el sector no estatal.

Así lo reconoció el propio régimen, que anunció que permitiría a las pequeñas y medianas empresas importar combustible para aliviar la crisis energética.

Sin embargo, la magnitud del problema supera con creces estos envíos. Cuba necesita unos 100.000 barriles diarios de combustible y solo produce entre 40.000 y 45.000 localmente.

Los 30.000 barriles enviados por EE.UU. desde febrero representan apenas el 0,5% de las necesidades históricas diarias del país.

El viceministro cubano Argelio Jesús Abad Vigoa admitió el 21 de marzo que el país llevaba tres meses sin suministros suficientes, y los apagones han alcanzado déficits de hasta 1.945 MW, con cortes de hasta veinte horas diarias en algunas provincias.