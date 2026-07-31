Banco Metropolitano desmiente rumor de robo y muerte de un custodio en La Habana

Banco Metropolitano (Imagen de Referencia). Foto © CiberCuba

El Banco Metropolitano salió este viernes a desmentir un rumor que circulaba en redes sociales sobre un supuesto asalto a una sucursal de la calle Galiano, en Centro Habana, y la muerte de un custodio durante el hecho. Según la agencia estatal ACN, la institución financiera calificó esa información de «categóricamente» falsa y alertó a la población sobre la propagación de noticias falsas en plataformas digitales.

El bulo, difundido a través de mensajes en redes sociales, afirmaba que la vía había sido cerrada por las autoridades a raíz de un robo y que un custodio había perdido la vida. La sucursal en cuestión está ubicada en una de las arterias comerciales más transitadas de la capital cubana.

Captura de FB/Banco Metropolitano S.A.

La institución bancaria publicó la aclaración desde su perfil oficial de Facebook e instó a clientes y seguidores a consultar únicamente sus canales institucionales para obtener información veraz, advirtiendo que «toda información oficial y confiable se publica únicamente a través de nuestros canales institucionales».

El episodio no ocurre en el vacío. En junio de 2026, un asalto real a la sucursal del Banco Metropolitano en Lawton —durante un apagón nocturno, horas antes del pago de pensiones— demostró que los robos a entidades bancarias son una realidad en la isla. En ese caso, los delincuentes forzaron un cajero automático para entrar a la sucursal; al día siguiente, jubilados que llegaron a cobrar encontraron las puertas cerradas. No hubo información oficial sobre detenidos ni sobre el monto sustraído.

Ese antecedente reciente otorga verosimilitud a rumores como el de Galiano y refleja el clima de tensión e incertidumbre que rodea al sistema bancario cubano, agravado por la escasez de efectivo, los apagones frecuentes y las largas colas que se han vuelto parte del paisaje cotidiano en todo el país.

El patrón de desinformación sobre el sistema financiero cubano es recurrente. El Banco Central de Cuba tuvo que denunciar en diciembre de 2025 un intento de engaño masivo que prometía depósitos de dinero en cuentas del Banco Metropolitano, el BPA y el Bandec, atribuido a un supuesto funcionario. En enero de 2026, el BCC negó un presunto paro de los servicios bancarios, asegurando que operaban «plenamente». En diciembre de 2025, el Ministerio de Turismo desmintió un rumor sobre una supuesta entrega de 1,100 dólares por persona en un hotel de Santiago de Cuba, que había movilizado a multitudes.

El MININT también se vio obligado a desmentir en mayo de 2026 un rumor viral sobre un supuesto toque de queda nacional, aclarando que no había emitido ninguna nota oficial sobre restricciones nocturnas. La velocidad con que estos bulos se propagan por WhatsApp y Facebook evidencia la alta vulnerabilidad informativa de la población cubana ante la crisis.

El régimen, por su parte, atribuye sistemáticamente estos episodios a lo que denomina una «guerra cognitiva y no convencional promovida desde Estados Unidos». Según «especialistas» citados por la agencia estatal ACN, estas prácticas «buscan generar confusión ciudadana, avivar conflictos sociales y desacreditar la legitimidad de las instituciones del Estado y el Gobierno cubano». El oficialismo califica el fenómeno de «agresión directa contra la soberanía y el proyecto revolucionario de la Isla», un encuadre que omite el contexto real: la crisis económica estructural generada por 67 años de dictadura es el principal caldo de cultivo para la propagación de rumores.

La entidad bancaria reiteró su llamado a la ciudadanía a verificar cualquier información a través de sus páginas oficiales antes de compartirla, en un país donde la desconfianza hacia las ineficientes instituciones y la desesperación económica hacen que cualquier noticia —verdadera o falsa— sobre el sistema financiero se propague con rapidez inusitada.