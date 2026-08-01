«El infierno cubano»: el desgarrador testimonio de un cubano de 56 años que nunca ha salido de la isla

Un cubano que ha pasado toda su vida en la isla sin conocer otro mundo publicó esta semana en Facebook un testimonio en tres partes titulado «El infierno cubano» que ha sacudido las redes sociales.

Su autor, Alejandro Delgado Cabrera, de 56 años, hijo del actor Tony Delgado y de la actriz Gina Cabrera —considerada la «Reina del Drama» de la televisión y la radio cubanas—, describe con una crudeza sin concesiones lo que significa haber vivido toda una existencia bajo el sistema político instaurado en 1959.

«Nunca ha existido un período de mi existir en que pudiese decirse lo tuvimos todo», escribe Delgado Cabrera en la primera entrega.

El autor enumera las carencias que marcaron su vida desde la infancia: ropa, zapatos, alimentos, medicinas, transporte, electricidad y combustibles, todo racionado y siempre insuficiente para el ciudadano común. Pero señala que la privación no fue solo material.

Publicación en Facebook

«La línea divisoria que ellos dicen no existe, no es ni medianamente fina, es bien gruesa, un muro diría yo», afirma, al recordar cómo en sus años escolares los hijos de los dirigentes llegaban con zapatos de marca, mochilas, perfumes y teléfonos móviles cuando esos objetos eran impensables para el resto.

En la segunda parte del testimonio, Delgado Cabrera apunta al daño espiritual y social del régimen: las prohibiciones de toda índole —religiosas, políticas, económicas, de pensamiento—, el adoctrinamiento masivo y la doble moral que los padres transmitían a sus hijos para sobrevivir. Denuncia la paradoja de que quienes fueron militantes comunistas por conveniencia son hoy los nuevos dueños de negocios, hostales, hoteles y fábricas.

«Hoy convenientemente los hijitos y nietos, esos de los buenos zapatos, jeans, perfumes, antenas y teléfonos en los carros de casa, son desde hace algún tiempo lógicamente los nuevos emprendedores, dueños, amos y señores 'socialistas'», escribe, y pregunta: «¿De dónde sacaron la plata para esas millonarias inversiones?»

Un informe de febrero de 2026 documentó precisamente la existencia de sistemas informales de privilegio que determinan quién accede a recursos, permisos y protección institucional en Cuba, lo que da respaldo a las denuncias del autor.

La tercera parte, acompañada de un video grabado en un cementerio, es la más desgarradora. Delgado Cabrera visita la tumba de su madre —Gina Cabrera, fallecida el 3 de enero de 2022— y constata que le han robado las letras de bronce del panteón familiar y que incluso las flores son sustraídas.

«Esto está destruido [...] se roban las letras, la M, la I, la A de familia [...] Le puse unas flores muy sencillas que a ella le gustaban», dice en el video.

Los robos en cementerios cubanos son un fenómeno documentado en múltiples provincias entre 2023 y 2026, con sustracción de bronce, mármol, lápidas, flores y en algunos casos restos óseos. En julio de este año, una familia en Sancti Spíritus denunció el saqueo de una bóveda y el robo de objetos de valor sentimental.

«Basureros, moscas, gusanos reales, putrefacción, mosquitos, enfermedades de todo tipo pululando sin recursos ni medicinas para combatirlas, hambre verdadera, apagones interminables, depravación, corrupción, manipulación, represión, mentira, chantaje, eso y más es la Cuba de hoy», resume Delgado Cabrera en su cierre.

El testimonio encaja con una realidad verificable. Según el Food Monitor Program, en mayo de 2026 el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos, y el 33,9% de los hogares reportó que al menos un miembro se fue a dormir sin comer en los 30 días previos.

Cinco provincias se encuentran en niveles críticos de inseguridad alimentaria: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba. Por su parte, Cubalex registró 319 eventos represivos solo en junio de 2026.

«¿Qué puede quedar en pie de dignidad para los vivos, si ni de eso escapan los muertos?», pregunta Delgado Cabrera. Y concluye: «Esto es y me quedo corto por mucho, EL INFIERNO CUBANO».