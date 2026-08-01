"Ya pueden comprar el cartón de huevos y el aceite en el mismo mes": Cubanos se burlan del aumento salarial a médicos y maestros

El régimen cubano anunció una subida de salarios para médicos y maestros que, lejos de generar alivio, desató una ola de burlas e indignación en las redes sociales.

La ironía que más circuló lo resume todo: con el nuevo sueldo, los trabajadores ya podrían comprar el cartón de huevos y el aceite "en el mismo mes", en referencia a la terrible inflación que enfrentan los habitantes de la isla.

La Resolución 17/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social oficializó el nuevo esquema salarial para el sector presupuestado, con vigencia desde el 1 de julio de 2026 y cobro efectivo en la nómina de agosto.

Según la tabla oficial presentada por un viceministro del organismo, el salario base de un médico general pasó de 4.610 a 7.045 pesos cubanos (CUP); el de un especialista de I grado, de 5.560 a 8.500 CUP; y el de un especialista de II grado, de 5.810 a 8.880 CUP.

En educación, los nuevos salarios de maestros y profesores siguen la misma lógica: un profesor de educación general subió de 5.060 a 7.735 CUP, un profesor titular universitario de 5.810 a 8.880 CUP, y un asistente universitario de 5.310 a 8.115 CUP.

El problema es el tipo de cambio. Al valor informal de aproximadamente 673 CUP por dólar registrado a finales de julio, el nuevo salario base de un médico recién graduado equivale a apenas 10,5 dólares al mes. El de un especialista de II grado no llega a 13,2 dólares.

Una doctora cubana identificada en redes como «Maria Magdalena la Sacerdotisa» publicó un video en Facebook el 30 de julio calificando la situación de «vergüenza mundial» y señalando que el incremento equivale a apenas 10 dólares mensuales.

La aritmética del mercado informal aplasta cualquier celebración oficial. Un cartón de 30 huevos se vende entre 3.000 y 4.000 CUP —en algunas zonas llega a 5.000—, y un litro de aceite vegetal cuesta entre 1.800 y 2.500 CUP.

Eso significa que solo esos dos productos básicos pueden consumir entre el 43% y el 90% del salario base de un médico general.

El economista cubano Javier Pérez Capdevila hizo las cuentas y estimó que una persona necesita alrededor de 96.060 CUP al mes para cubrir gastos básicos —unas 30 veces el nuevo salario mínimo de 3.210 CUP—, de los cuales 70.070 CUP corresponderían solo a alimentos.

El régimen incluyó en la tabla oficial pagos adicionales —nocturnidad, esfuerzo y condiciones especiales, categoría docente y título de Doctor o Máster— que elevarían el total a devengar de un médico general hasta 19.940 CUP, y el de un especialista de II grado hasta 27.800 CUP. Aun así, esas cifras máximas no superan los 42 dólares mensuales al cambio informal.

Miguel Díaz-Canel defendió el paquete de medidas afirmando que «protege a las personas que están en situación más difícil» y negó que se tratara de una medida populista. La respuesta popular fue otra: los cubanos le explicaron al régimen cuánto cuesta un cartón de huevos y lo compararon con el aumento anunciado.

Este incremento se produce tras una subida previa en 2025 —cuando un médico general pasó de unos 5.000 a unos 6.200 CUP— y se enmarca en una larga cadena de ajustes salariales que no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde la «Tarea Ordenamiento» de 2021, reforma que unificó la moneda pero desató una inflación estructural que sigue sin resolverse.