Historiador cubano: «Brota un clamor compartido: ¿hasta cuándo será esto?»

El historiador Fabio Fernández Batista, profesor del Departamento de Historia de Cuba de la Universidad de La Habana y miembro del Comité Nacional de la Unión de Historiadores de Cuba, publicó este viernes en Facebook un texto titulado «Apocalipsis zombi» en el que retrata con una crudeza inusual la realidad cotidiana de una ciudad cubana —presumiblemente La Habana— en plena crisis.

Fernández Batista no es un disidente ni un opositor declarado, sino un académico que trabaja dentro del sistema oficial. Eso hace que sus palabras tengan un peso simbólico particular: cuando alguien de su posición describe Cuba como un «apocalipsis zombi», la imagen resulta difícil de ignorar.

Captura de FB/Fabio Fernández

«La ciudad arde. El sol cae a plomo sobre las calles en las que coexisten el polvo y las aguas negras. La basura está por todas partes e incluso en algunas esquinas se quema a fuego lento y regala el estremecedor olor de lo pútrido», escribió el historiador.

El texto describe el esfuerzo de conseguir transporte para cruzar la ciudad: un viaje en carro particular que, según el historiador, puede costar casi un salario mínimo completo. Desde principios de julio de 2026, ese salario mínimo quedó fijado en 3,210 pesos, mientras que cubrir las necesidades básicas de una persona requiere estimativamente 96,060 pesos mensuales, unas 14 veces el salario medio estatal.

«Toca encontrar un carro para atravesar la urbe. El viaje será largo, casi equivalente a un salario mínimo. Los compañeros de aventura se apretujan y brota un clamor compartido: ¿hasta cuándo será esto?», relató Fernández Batista.

En ese trayecto, el historiador describe lo que ve antes de cruzar el túnel: «una cola que espera al pan, tiempo para ver a un viejito que escarba en los desechos, tiempo para ver a un niño sacrificado en el altar de la venta ambulante».

Una vez dentro del vehículo, la conversación entre los pasajeros gira en torno a los apagones y la falta de agua. Y el historiador subraya un detalle revelador: «Nadie comenta de Trump, de Rubio, del bloqueo». La población, en su experiencia directa, no atribuye el sufrimiento al embargo estadounidense, sino a la realidad que vive cada día.

Ese detalle contrasta con el discurso oficial del régimen, que sistemáticamente culpa al embargo de todos los males del país. El canciller Bruno Rodríguez llegó a descartar que exista una crisis humanitaria en Cuba, aunque reconoció que la población sufre «privaciones severas».

El texto de Fernández Batista se inscribe en una oleada de denuncias públicas de intelectuales y escritores cubanos. El escritor holguinero José Poveda Cruz publicó el 26 de julio que un saco de carbón cuesta 2,500 pesos y el arroz y los frijoles 400 pesos la libra, mientras la pensión mínima de 4,000 pesos equivale a entre siete y nueve dólares. «Esta noche volverá el apagón. La oscuridad, puntual como un funcionario ejemplar, ocupará la casa», escribió Poveda Cruz.

El telón de fondo de todas estas denuncias es la crisis energética que azota a Cuba: en julio de 2026 los apagones promedian por encima de 20 horas consecutivas, con zonas que han superado las 72 horas sin electricidad y Matanzas llegando a 87 horas. Cuba acumula al menos cinco colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional en lo que va de año; tres de ellos en este mes.

La acumulación de basura que describe el historiador tiene también una explicación concreta: menos de la mitad de los 106 camiones recolectores de La Habana han estado operando en 2026. El desgarrador testimonio de cubanos que aseguran estar viviendo como animales se repite en redes sociales con una frecuencia que ya no sorprende, pero que no deja de golpear.

En marzo de 2026, el propio Fernández Batista ya había señalado que Cuba atraviesa «circunstancias muy complejas», marcadas por el cansancio acumulado de la población, la mala percepción sobre la gestión gubernamental y la ineficiencia burocrática. Su nueva publicación sugiere que, desde entonces, la situación no ha mejorado, sino todo lo contrario.